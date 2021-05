¿En serio, Ciro Gómez Leyva, Morena y AMLO solo gana dos gubernaturas?

De todo corazón deseo que no se equivoquen los encuestadores de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Porque si mis amigos Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano fallan, el excelente periodista Gómez Leyva se verá obligado a pedir perdón, otra vez, por encuestas de mala calidad.

Ya tuvo que disculparse en 2012, cuando Ciro dio a conocer en Milenio una encuesta diaria de GEA/ISA que daba una enorme —y falsa — ventaja a Enrique Peña Nieto sobre Andrés Manuel López Obrador.

Es bien feo pedir perdón por encuestas que no le atinan al resultado electoral. Yo lo hice en 2018 cuando los hoy encuestadores de Ciro difundieron en SDP Noticias estudios que subestimaron la ventaja de AMLO.

Son muy buenos en su trabajo Campuzano y Zaragoza y revolucionaron el mundo de las encuestas con su metodología de muestrear y preguntar en Facebook. Ellos no fallaron, fue la red social la que complicó las cosas, por presiones políticas en todo el mundo. Desde 2018, por el lío de Cambridge Analytica, el “feis” no sirve para estas cosas.

Hoy Ciro Gómez Leyva dio a conocer encuestas de gobernador o gobernadora de México Elige , la empresa de Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano.

¡¡¡Morena (y AMLO) casi no ganan nada!!! Veamos los resultados de los 15 estados donde habrá cambio en el gobierno:

Nada para nadie

1.- Michoacán, empate entre Morena y el PRI-PAN-PRD.

2.- San Luis Potosí, empate entre el Verde y el PRI-PAN-PRD. (Pierde Morena).

3.- Sinaloa, empate entre Morena y el PRI-PAN-PRD.

4.- Tlaxcala, empate entre Morena y PRI-PAN-PRD.

5.- Zacatecas, empate entre Morena y el PRI-PAN-PRD.

6.- Baja California, empate entre Morena y el PES.

7.- Sonora, empate entre Morena y el PRI-PAN-PRD.

8.- Colima, empate entre Morena y el PRI-PAN-PRD.

Azules al alza

9.- Baja California Sur, gana el PAN.

10.- Chihuahua, gana el PAN.

11.- Querétaro, gana el PAN.

Naranjas, fosfo fosfo

12.- Nuevo León, gana MC.

13.- Campeche, gana MC.

Nomás dos para el partido de AMLO

14.- Guerrero, gana Morena.

15.- Nayarit, gana Morena.

Suerte, Ciro

Ojalá tus encuestadores no se equivoquen. En serio, no me gustaría que otra vez te disculparas por encuestas fallidas.

Tu honestidad intelectual está fuera de toda duda, señor Gómez Leyva . Pero… si fallas no te la vas a acabar con los de Morena, que desde 2012, por culpa de las malas encuestas de GEA/ISA, nomás no te pueden ver.