El candidato presidencial de oposición

Ulrich Richter publicó el pasado 20 de junio un artículo en El Universal que no pude leer —exigía pagar para hacerlo, y no convence gastar mi dinero para tener acceso a los contenidos del diario propiedad de Juan Francisco Ealy Ortiz. Así que no sé a quiénes haya incluido el abogado Richter entre “los presidenciables de AMLO”. Me apena porque él es un hombre informado y con buena intuición política.

Hoy 27 de junio, en el mismo periódico, sí he podido leer a Ulrich Richter; por lo tanto, conozco a lista que ha hecho de “los presidenciables de la oposición”. Es la siguiente:

√ Ricardo Anaya Cortés, del PAN.

√ Romero Hicks, del PAN.

√ Diego Sinhue, del PAN

√ El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, también panista.

√ Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, otro panista.

√ Enrique de la Madrid, del PRI.

√ Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI.

√ Claudia Ruíz Massieu, priista como los otros.

√ Alejandro Alito Moreno Cárdenas, priista.

√ Nadie del PRD, partido casi en extinción.

√ Ivonne Ortega Pacheco, de Movimiento Ciudadano.

√ Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, de MC.

√ El gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, también de MC.

√ Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde electo de Monterrey, de MC.

El caballo negro

Creo que la oposición dará una sorpresa con un personaje que Ulrich Richter ha olvidado mencionar, Lorenzo Córdova, todavía árbitro electoral, pero a quien se le notan las ganas de ponerse la camiseta de jugador. Sé que este consejero del INE le dijo a Carlos Loret de Mola en alguna entrevista que “nunca” será candidato, pero… ¿ustedes le creen? Yo tampoco. Los políticos son mentirosos por naturaleza. Así que lo veremos, lo veremos hacerse del rogar hasta que el PRI, el PAN y MC lo convenzan de representarlos contra quien AMLO decida que sea el abanderado o la abanderada de Morena, es decir, Marcelo Ebrard, Claudia Shainbaum, Zoé Robledo, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Carlos Torres o cualquiera que sea el nombre que Andrés Manuel se saque de la manga.