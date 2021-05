Adela Micha apuesta que Durazo derrotará (y fácil) a Gándara

Tal vez sea excesivo calificar como ‘históricos’ los debates en los distintos programas de radio y TV que ha conducido Adela Micha desde 2006, pero han tenido chiste. He participado en muchos de ellos; iniciaron cuando yo discutía acerca del proceso electoral de ese año con Juan Ignacio Zavala, cercano a Felipe Calderón, y con César Augusto Santiago, entonces apasionado defensor de Roberto Madrazo.

En 2012 Zavala y yo volvimos a los estudios de Adela , pero César ya no apareció; en su lugar la famosa periodista invitó a Jesús Murillo Karam. Ni hablar, el nivel bajó y por esa razón ya no fue lo mismo que seis años atrás, a pesar de que la señora Micha se esforzaba por hacer divertidos los ruidosos encuentros.

En los primeros meses del sexenio de AMLO, Adela Micha volvió a la carga, esta vez en El Heraldo Radio: nos invitó de nuevo a debatir a Nacho Zavala y a mí, pero ni hablar, el nivel siguió bajando porque en lugar de Murillo Karam ella convocó a Javier Lozano . No duré mucho en el programa de Adela en El Heraldo Radio porque, lo juro, me hicieron enojar con algunas necedades y, por dignidad, renuncié. Me molestó, sobre todo, el delirante fanatismo anti López Obrador de mi amigo Lozano. Confieso que me resulta más soportable el fanatismo antiAMLO de Zavala, ya que este posee la apreciable virtud de no tomarse en serio.

Hoy jueves, ya olvidadas ofensas viejas, volví a los debates con Adela Micha. Encontré que han cambiado: ahora se desarrollan en un tono de sección de frivolidades y moda de los periódicos. El debate hasta tiene nombre cursi: “La alegría del hogar”. Cuando lo dijo Lozano imitando el estilo de Paty Chapoy pensé en renunciar otra vez, pero me aguanté. Hablamos en el programa de Adela de encuestas. Lo más relevante que se dijo fue una apuesta: Javier Lozano pagará una comida a todas las personas que estábamos en la mesa si Alfonso Durazo gana las elecciones de Sonora. Y, desde luego, la pagaré yo —en el restaurante La Lanterna— si el triunfador es Ernesto Gándara.

Adela no se aguantó las ganas y se metió en la apuesta: la señora Micha está segura de que Durazo superará, y por goleada, a Gándara. Por cierto, Juan Ignacio Zavala piensa lo mismo: Durazo, de Morena, gobernará Sonora , aunque cree que no será tan aplastante su victoria. En lo que coincidimos todos fue en otros tres asuntos: (i) que Samuel García ganará Nuevo León; (ii) que antes de las elecciones de este año tendrá sentido consultar las mejores encuestas, la de El Heraldo, y (iii) que Maca Carriedo debería asistir a las mañaneras de AMLO. ¿Asistir a hacer qué? Lo que sea, lo que quiera: nada está prohibido en las conferencias de prensa en las que, como en las boticas, hay de todo. A veces, muy de vez en cuando, hasta se les da la palabra a los periodistas serios.