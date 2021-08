A Reforma el gobierno le dio 900 millones de pesos; a El Universal, 2 mil millones

Cito al presidente Andrés Manuel López Obrador:

√ Quiero mostrarles cuánto recibía de publicidad, cuánto recibía de dinero de publicidad El Universal… y el Reforma. Y por qué es su enojo con nosotros”.

Dinero público a El Universal

√ Vicente Fox le dio al diario de Juan Francisco Ealy Ortiz 274 millones de pesos.

√ Felipe Calderón entregó a El Universal 368 millones de pesos.

√ Enrique Peña Nieto pagó a ese periódico 1 mil 450 millones de pesos.

√ “En total, El Universal, dos mil 92 millones . A esto habría que agregar que les dieron crédito de Nacional Financiera”. ¡¡¡Le prestó el gobierno a la empresa de Ealy Ortiz 200 millones de pesos!!!

√ “Se podrá decir: ‘Es poco’. El país tiene cerca de dos mil 500 municipios, el 80 por ciento de esos municipios tienen como presupuesto anual, cuando mucho, 50 millones, el 80 por ciento de los municipios de México”.

Dinero público a Reforma (¿incluye lo que el gobierno dio a El Norte, de Monterrey, y a Mural, de Guadalajara?)

√ Vicente Fox le dio a Reforma 292 millones de pesos.

√ Felipe Calderón entregó al periódico de Alejandro Junco 404 millones de pesos.

√ Con Enrique Peña Nieto le fue ‘mal’ a Reforma, nada más recibió 291 millones de pesos.

√ “Es poco, es la mitad de lo que recibió El Universal, nada más que aquí hay que aclarar que este periódico es el vocero de los potentados de México y recibe financiamiento de las grandes corporaciones que han hecho su agosto con el presupuesto público en los tiempos del periodo neoliberal”.

“¿Quién sostiene a Reforma?”

√ “Los bancos, Telmex, Oxxo , la Coca Cola, Bimbo, muchas de estas empresas que recibían condonaciones de impuestos, que no pagaban impuestos o, si pagaban, se los devolvían. Entonces, esto no incluye esa publicidad”.

Diferencias y semejanzas entre Reforma y El Universal

√ Reforma “es el vocero del conservadurismo en México, es el periódico preferido de los conservadores”.

√ “En el caso de El Universal no, ahí no es tanto el asunto ideológico, sino la cuestión económica ¿no?”.

√ “Pero en el caso del Reforma sí se vinculan las dos cosas: el dinero y la ideología conservadora”.

Los castos Reforma y El Universal

√ Una especialidad de Reforma es denunciar lo que otros medios de comunicación reciben de publicidad oficial. El propietario del periódico, Alejandro Junco , presume con frecuencia que sus empresas no tratan comercialmente con el gobierno. Ha mentido. Es muchísimo el dinero público que ha llegado a manos de Reforma, casi mil millones de pesos . Hipócrita don Alejandro.