Es verdad, como ha dicho Claudia Sheinbaum en entrevista publicada en El País, si ella fuera hombre la comentocracia no diría eso de “es la favorita del presidente”. La expresión se utiliza para molestarla, pero Veamos las dos principales definiciones de la palabra favorita que da el Diccionario de la lengua española:

Primera definición

La favorita es estimada y apreciada con preferencia.

No hay duda de que el presidente López Obrador aprecia más a Claudia Sheinbaum que a Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal. Pero AMLO estima a Claudia en el mismo nivel de afecto que a su viejo amigo y paisano Adán Augusto López. Lo que se ve no se juzga, diría Juan Gabriel si viviera y analizara la carrera de las corcholatas.

Segunda definición

La favorita tiene, en la opinión general, la mayor probabilidad de ganar en una competición.

Si AMLO ha visto las encuestas publicadas —y evidentemente las ha visto y analizado todas— sin duda ha advertido que Claudia Sheinbaum es la líder desde hace meses y que no solo se ha sostenido, sino que con el paso del tiempo ha ampliado su ventaja. Por lo tanto, si el presidente tuviera que apostar en términos racionales, lo haría a favor de la jefa de gobierno, sin duda su favorita en este sentido.

El segundo favorito de Andrés Manuel sería, lógicamente, quien ocupa el segundo lugar en los sondeos, Ebrard, quien nomás no ha dado el gran salto en los estudios demoscópicos.

Monreal y Adán Augusto algo han avanzado, pero muy poco y están lejos de los primeros lugares; no se ve cómo puedan entrar verdaderamente en competencia: si ellos se mueven, sus rivales también.

√ La encuesta de MetricsMx hoy publicada en SDPNoticias así lo dice.

Encuesta MetricsMX entre morenistas de noviembre 2022 (Eduardo Díaz)

√ El mismo resultado presenta la de Consulta Mitofsky difundida hace unos días en El Economista.

√ La anterior encuesta de Enkoll difundida en El País fue cabeceada de esta manera por sus editores: “Morena arrasa con Sheinbaum como candidata favorita y afianza su ventaja sobre toda la oposición”.

√ En resto de las encuestas por ahí andan.

√ No inventó Reuters —más bien analizó encuestas— antes de hacer su reportaje acerca de que una científica marcha firme para ser la primera mujer presidenta de México.

La entrevista que hizo El País a Sheinbaum

Más allá de que, por su buen desempeño en las encuestas, ya nadie duda del estatus de favorita en la carrera presidencial de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno dijo algunas cosas interesantes a los periodistas Jan Martínez Ahrens y Javier Lafuente. Cito lo más relevante:

√ “Nací en la Ciudad de México, soy científica, la mitad de mi vida trabajé como profesora universitaria y me centré en energías renovables y cambio climático, obviamente le doy un peso específico a eso distinto al que le da el presidente... No puedes pensar al 100% igual; eso es imposible, pero coincidimos en un proyecto de transformación, en rechazar la corrupción y el modelo neoliberal”.

√ Y el hecho de ser mujer en un país como México, ¿juega en contra o a favor de esa percepción? “En la condición actual del país juega a favor… En muy poco tiempo, hemos pasado a tener muchas gobernadoras, presidentas municipales, diputadas... La participación de la mujer se ha vuelto parte de la vida pública, y a la gente le gusta porque se ha hecho buen papel… Hay una imagen de que las mujeres somos más honestas, más trabajadoras”.

√ ¿Ve factible una elección donde todas sean candidatas? “Puede ser una estrategia de los otros, si yo salgo triunfadora en la encuesta (de Morena)”.

√ Figura como favorita en todas las encuestas y además parece contar con el beneplácito del presidente. ¿Siente que tiene la elección ganada?. “No hay que confiarse. Ahí están las encuestas, pero eso no quiere decir que te cruces de brazos. Además, no se trata solo de ganar una elección, sino de construir una mayoría en términos de consciencia y transformación”.

√ Andrés Manuel López Obrador “es transparente... Muy trabajador y exigente y, al mismo tiempo, muy sencillo, de una enorme modestia… Ha vivido momentos muy difíciles, como el fraude en las elecciones del 2006 o la compra de votos en el 2012. Y aun así siguió adelante y construyó un partido en 2015 con el que ganó la presidencia en 2018. Eso es realmente una hazaña. Es un hombre de una voluntad enorme”.

√ ¿Y cree que va a contar con el apoyo del movimiento feminista en las elecciones? “Hay muchos movimientos feministas. Yo no estoy de acuerdo con el que se viste de negro y rompe todo. No. Siempre he luchado pacíficamente. Y ellas no estarán de acuerdo conmigo. Pues no estamos de acuerdo, punto; no pasa nada, pero hay muchas otras mujeres feministas con las que nos identificamos plenamente”.

√ Sobre Marcelo Ebrard : “Tenemos una historia distinta. Yo nunca he sido parte del poder hasta ahora. Él sí, él estuvo con (Manuel) Camacho, con el presidente Carlos Salinas de Gortari... Tiene otra historia. Él hizo su gobierno en la Ciudad de México de una manera; yo, de una forma muy distinta”.

√ En una entrevista con El País, García Harfuch dijo que le gustaría ser el encargado de la seguridad si usted llegara a la presidencia. “Quiero que Omar se venga conmigo, claro que sí. Hemos hecho muy buen equipo en el gobierno de la ciudad, y no solo en seguridad. Es hombre muy profesional, de mucha lealtad, honesto y que sabe hacer su trabajo”.