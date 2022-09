Aprovechando que Andrés Manuel López Obrador quiere exportar la experiencia de “abrazos, no balazos” (https://www.sdpnoticias.com/opinion/la-nueva-quiere-exportar-sus-abrazos-no-balazos/ ) es importante que los mexicanos también aprendamos de lo que sucede —y ha sucedido a lo largo de la historia— en otros lados del mundo.

Esta lección tiene que ver con la propuesta que recién hizo nuestro titular del ejecutivo federal. Es muy simple: antes de meter las narices en asuntos de otros países, primero hay que ponerse en contacto con ellos. De otra forma se puede uno llevar un chasco o, de menos, contestaciones no muy agradables. Ayer mismo, Mykhailo Podoliak, asesor en la oficina del mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, le respondió a nuestro presidente al respecto de la “propuesta” de paz, acusándolo ante los ojos del orbe de buscar el beneficio político de la 4T; eso y darle tiempo a Rusia para que se rearme y siga invadiendo Ucrania. “Los ‘pacificadores’ que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas sólo causan sorpresa. @lopezobrador_. ¿Su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva? Entonces su ‘plan’ es un plan ruso”, escribió en redes sociales.

