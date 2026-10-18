George Balanchine y sus joyas

Carezco de la afición y ambición por las joyas y he dejado de ir al ballet o la danza, pero aun así, asistí al Teatro Real de Copenhague a ver la representación de tres de las llamadas piedras preciosas recreadas dancísticamente por el coreógrafo ruso George Balanchine: esmeraldas, rubíes y diamantes. Por lo general, me ha agradado la estética de Balanchine, quien es uno de los impulsores del neoclásico en el ballet, estilo que se balancea entre la danza clásica y la moderna, característica que se observa claramente en Joyas, catalogado por los críticos como el primer ballet abstracto de larga duración: tres actos, en aproximadamente 70 minutos, más-menos.

Balanchine (1904-1983) recoge en su creación la experiencia artística y musical vivida en tres países, Rusia, Francia y Estados Unidos, así lo expone la página del Teatro Real de Madrid en relación a Joyas, donde se observa con claridad esas influencias dancísticas y musicales recibidas y procesadas por el artista: “Las tres ventanas Esmeraldas / Emeralds, Rubíes / Rubies y Diamantes / Diamonds transponen los estilos coreográficos de los tres países donde ha trabajado Balanchine: La primera parte, Esmeraldas, evoca a Francia, cuna de la danza romántica; la segunda, Rubíes –que representa a América– lanza un guiño a las girls de las comedias musicales; la tercera, Diamantes, sugiere los fastos del Ballet Imperial de San Petersburgo y el legado clásico que dejó Marius Petipa” (los españoles quisieron decir Estados Unidos; nota en su página con entrada del 26 de marzo de 2007).

Joyas (Jewels; Juveler, en danés) es una coreografía para ballet cuya premier tuvo lugar el 13 de abril de 1967, con el New York City Ballet (NYCB), la compañía creada por/para Balanchine. No tiene una historia o libreto que cuente un drama, lo esencial es el movimiento, lo visual, la estética escenográfica, coreográfica y de los cuerpos, la composición matemática, geométrica. Las tres piedras preciosas que la componen son elección del coreógrafo, que por razón desconocida ha excluido al bello zafiro. Salvo los ballets clásicos que haya puesto en su estilo con música de Bizet o Chaikovski, la tendencia de Balanchine es la danza abstracta, a la cual la música de Stravinski, Ravel, Gershwin o Satie, le es más propicia.

Sin embargo, no dejaré de establecer que es música por lo general no compuesta por los compositores para ser bailadas. Eso es crítico, porque cuando colaboran compositor y coreógrafo, el resultado artístico es mucho más estimulante y tal vez más logrado. Pero bueno, se comprende una presentación como Joyas por los sentidos visuales, auditivos, sensoriales sin historia aparente que medie entre el espectador y los bailarines (aunque en todo hay historia, pero eso es otra historia), es decir, sin desarrollo dramático, donde predomina cierta emoción y una reflexión estética.

Como he dicho, he dejado de ver ballet, pero continúo disfrutando las creaciones del coreógrafo ruso desde que las conocí con el NYCB. No había visto Joyas en vivo, así que tuvo ese interés en Copenhague, además del despertado por conocer el Teatro Real de la Opera y el Ballet, una edificación que viene en su origen de 1748, creado para los géneros de la ópera, el ballet, el teatro. Desde 2004 casi el total de la ópera se ha trasladado a una arquitectura modernísima, vecina a los famosos canales de la ciudad, y tiene el Estado, asimismo, dos escenarios para el teatro hablado, digamos.

Aunque he estado familiarizado con el ballet y mucho más con la danza contemporánea, he escrito poco sobre ello, pocas columnas, algunas veces tangenciales. He publicado sobre las obras dancísticas de Manuel De Falla, de coreógrafos mexicanos como Guillermo Arriaga, y en 2012, “La Péri, en Berlín”; rencientemente, sobre el futbol y la música para Ballet de Shostakovich. Entrego pues, estas notas sobre Joyas, a partir de música diversa y la inspiración en tres piedras preciosas, de quien escribió alguna vez: Todo está dicho ya, lo que hay son nuevas combinaciones.

Las tres joyas

Emer a ld a s

En este primer acto, Balanchine utiliza fragmentos musicales de Shylock (1889) y Pelléas et Mélisande (1898), de Gabriel Fauré (31 minutos). Es una composición coreográfica típicamente neoclásica, es decir, mayormente de acuerdo al ballet clásico (el de San Petersburgo, donde estudió y se formó Balanchine) con ligeros toques modernos que apenas alteran sutilmente el estilo decimonónico. A continuación algunos fragmentos.

Comencemos con un solo de la producción de Royal Ballet and Opera (RB&O), de Londres; la primera variación de Esmeraldas:

Y de un homenaje a Balanchine a cargo de la compañía creada por él, el NYCB, otra composición de Esmeraldas:

Rubíes

El segundo acto usa el Capricho para piano y orquesta (1928-1929), de Igor Stravinski (19 minutos). De los tres elementos integradores del ballet, este es el más balanchineano, y claro, tiene que ver con la rítmica y modernidad de la música de Stravinski.

Como ha sido mi número favorito, va Rubíes completo, en versión del Ballet del Teatro Bolshoi:

Di a m a ntes

Último acto, hasta cierto punto majestuoso (otra vez, la escuela antigua), en que el coreógrafo utiliza los movimientos 2, 3, 4 y 5 de la Sinfonía No. 3 in Re mayor (1875) de Piotr Ilich Chaikovski (31 minutos).

Pas de deux, de Diamantes (RB&O):

El final de Diamantes y con él, de la coreografía ((RB&O):

Las cuatro piedras preciosas: esmeralda, rubí, zafiro y diamante.

Héctor Palacio en X: @NietzscheAristo