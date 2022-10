El ciclista boyacense de 32 años ha sido maltratado por su equipo Arkéa Samsic. Sin violar una ley o reglamento antidopaje, han tratado a la estrella colombiana como si fuese culpable. Hace un par de días Quintana anunció que, a pesar de haber firmado una extensión de contrato, dejará la formación francesa a finales de este año.

“Donde no hay confianza y apoyo incondicional no hay equipo. Nairo luchó prácticamente solo y aun así se despide como todo un caballero con la satisfacción del deber cumplido. ¡Ese es mi Campeón!”. Así lo describen sus seguidores en redes sociales.

Quintana es uno de los mejores ciclistas latinoamericanos, habiendo ganado títulos tanto en la Vuelta a España como en el Giro de Italia. El palmarés del colombiano también incluye dos segundos puestos en el Tour de Francia. La polémica comenzó cuando Quintana dio positivo por Tramadol, una sustancia que no está en la lista prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje, pero su uso está prohibido en el reglamento de la UCI.

Al no poder sancionar al colombiano con varios meses sin competencias, la UCI decidió descalificarlo de la justa francesa donde terminó en cuarto lugar en la clasificación general. Quintana mantiene su inocencia y tiene un grupo de abogados alegando por él en los tribunales.

El tramadol no entrará en la lista prohibida de la WADA hasta el 2024 y, aunque no se recomienda su uso durante competencias, por el momento no es una sustancia prohibida. Quintana ha sido una pieza fundamental para que el Arkéa consiguiera los puntos necesarios para subir al WorldTour la temporada que viene, sin embargo no supieron respetar y cuidar a su líder en una situación tan delicada como esta.

Es una verdadera lástima que por tratar de dignificar la imagen del ciclismo que ha sido muy desprestigiado por el uso de sustancias dopantes, tengan que pagar justos por pecadores. Lo único que ha hecho Quintana es cumplir con las normas y acatar las disposiciones reglamentarias y se merecía, en lo más mínimo, el respaldo de su equipo.

El ciclista boyacense recibió algunas ofertas de diferentes escuadras profesionales, pero todavía no ha anunciado que colores portará en el 2023. Si bien su imagen ha quedado marcada, Quintana aún tiene la capacidad de seguir sumando victorias a su impresionante palmarés y seguramente seguiremos viéndolo en acción en el pelotón profesional.