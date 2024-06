Victoria Velasco Fuentes, destacada ciclista mexicana, se prepara para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la prueba de ómnium. En esta entrevista, Victoria nos comparte sus pensamientos y ambiciones mientras se acerca a uno de los eventos más importantes de su carrera deportiva.

- ¿Qué sientes al ver los Juegos Conade, antes Olimpiada Nacional, donde te iniciaste como ciclista, y ahora estás a punto de ir a los Juegos Olímpicos?

“Me da mucho gusto competir en mi última oportunidad de participar en estos Juegos Conade. He competido desde los 14 años en estos eventos y estoy muy agradecida con el INDE NL por todo el apoyo que me han brindado a lo largo de los años. Este apoyo ha sido crucial para que esté a punto de ir a París. Estas 5 medallas que gané en esta edición son una forma de agradecimiento y me encanta poder retribuir a quienes me han apoyado con mis medallas de oro. Me siento muy feliz al ver a mis compañeros y a las niñas y niños, recordando que vengo desde la base. Me llena de orgullo saber que cualquiera de ellos puede alcanzar grandes objetivos deportivos.”

- ¿Cuáles son tus ambiciones dentro del ciclismo y en tu vida profesional?

“Mi ambición es el crecimiento personal. Quiero mirar hacia el pasado y ver mi desarrollo como persona y deportista, adquiriendo experiencia, madurez y disciplina. El ciclismo me ha enseñado a resolver problemas y superar obstáculos diarios. Además, quiero trascender e impactar positivamente con el ejemplo, motivando a los niños que siguen el camino del ciclismo. Si puedo inspirar a uno, dos o diez niños, me doy por satisfecha.”

- ¿Qué proyectos tienes después de París?

“Tengo el Mundial de Pista en octubre, dos meses después de París. Luego, planeo tomarme un descanso, ya que el ciclo olímpico ha sido muy largo y agotador, tanto física como mentalmente. En enero, empezaré a trabajar con el equipo femenino para la persecución, con miras a los Juegos Olímpicos de 2028. La persecución en equipo requiere mucha preparación y, aunque parezca que falta mucho tiempo, se pasa volando. Somos muy talentosas y creo que podemos clasificarnos para los próximos Juegos Olímpicos.”

- ¿Es fácil clasificarse? ¿Cuántos viajes implica el proceso de clasificación?

“He hecho más de 50 vuelos durante el proceso de clasificación. Viajar es agotador, especialmente con bicicletas, rodillos y todos los implementos necesarios para las competencias. Además, los cambios de horario y la competencia a nivel mundial son muy demandantes. Tuve dos giras muy largas de casi tres meses cada una, lo que representa mucho tiempo fuera de casa. Afortunadamente, logré la clasificación olímpica y siempre tuve el apoyo de mi familia.”

- ¿Qué papel jugó la familia en este proceso de clasificación? ¿Quién te apoyó más en casa?

“Mis papás y mis hermanos siempre me apoyaron. Mi hermana mayor, que también fue una excelente ciclista, y mi hermano, que también compitió, siempre estuvieron pendientes y viviendo el sueño conmigo. Este pase es de la familia completa. Ellos hicieron que todo fuera más llevadero y soportaron el proceso conmigo.”

- ¿Algún mensaje para las niñas que compiten en los Juegos Conade para animarlas a llegar al nivel más alto?

“Que sean pacientes, ya que el ciclismo es un deporte de mucho sufrimiento y dolor. Aprovechen todas las competencias para aprender lo máximo posible. Aunque solo uno gane, todo lo que sucede en una competencia te sirve para analizar y mejorar en la siguiente. Las cosas buenas llevan tiempo, pero valen la pena. Trabajen en el aspecto psicológico, mantengan una actitud positiva, cuiden su alimentación, descanso y todos los detalles del ‘entrenamiento invisible’. Cumplan con cada detalle y será más fácil alcanzar sus metas.”

- ¿Cuál fue el momento en el que te sentiste clasificada a los Juegos Olímpicos de París?

“En la última Copa de Naciones de Canadá, cuando di vuelta al pelotón y me ubiqué entre las primeras nueve. Sentí un gusto enorme, aunque aún faltaban 15 vueltas para terminar la carrera del ómnium. Ahora, salgo a España para hacer un campamento en Europa y adaptarme al horario. Junto con mi staff técnico, hemos preparado una serie de competencias de pista y ruta. En los próximos dos meses haremos cerca de 13 competencias para llegar lo mejor preparada posible y representar a mi país de la mejor manera.”

Victoria Velasco Fuentes sigue inspirando a la próxima generación de ciclistas con su dedicación y pasión por el deporte. París 2024 será un capítulo importante en su carrera, y estamos emocionados de seguir su camino hacia el éxito.