¿Será que la mejor alternativa contra el Covid-19 es la inmunidad de rebaño?

EN BREVE

Las autoridades de la Secretaría de Salud en México, han confirmado que la tercera ola de contagios es una realidad, los números se van incrementando semana a semana, entidades como el Estado de México y la propia CDMX han tenido que mover el color de su semáforo pasando de verde a amarillo y es que los casos de contagio de la Covid-19 van a la alza.

La semana epidemiológica número 28 se confirmaron más de 61 mil casos, acumuló más casos que los de la peor semana de la primera ola en julio del año pasado.

√ La Ciudad de México, encabeza el número con 25 mil 704 casos activos.

√ Estado de México con 6 mil 513 casos activos.

√ Sinaloa con 3 mil 669 casos activos

√ Veracruz con 3 mil 154 casos activos

√ Jalisco con 2 mil 926 casos activos

La diferencia es que ahora los más contagiados son los jóvenes de entre 20 y 39 años, representan el 40% de los casos según datos de la SSA.

Sin embargo, sabemos que los jóvenes son los menos afectados por la Covid-19 , es por ello que los hospitales no están saturados. El propio subsecretario Hugo Lopéz-Gatell, dijo que lo que ocurre es “la consecuencia positiva de tener a la población vacunada”, es decir, las vacunas aplicadas en adultos mayores y mayores de 50 están cambiando las estadísticas.

¿Qué pasará con los jóvenes que se están contagiando?

Pues lo que muchas veces se ha dicho, se experimentará la I NMUNIDAD DE REBAÑO , obviamente las autoridades de salud no lo van a reconocer pero así será, los jóvenes son más resistentes y en su mayoría saldrán mejor librados, no hay saturación de hospitales y pronto generarán defensas e inmunidad. Pero que no se nos olvide que los jóvenes se están contagiando más, no sólo por que no han sido vacunados, la verdad es que están saliendo más , han abierto bares y centros de entretenimiento, se están celebrando graduaciones y viajes en grupos, como el caso de los jóvenes poblanos que después de un viaje dieron positivo a Coronavirus.

Los jóvenes no deben bajar la guardia , deben de seguir respetando los protocolos de salud, es importante recordar que son varios los casos de adultos que aún vacunados son víctimas de la COVID-19 .