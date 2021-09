Las decisiones las toma el presidente, ni pregunta ni consulta

Quirino Órdaz aún gobernador de Sinaloa será el embajador en España.

Muy a su estilo, sin decir ¡agua va!, AMLO, anunció que el gobernador priIsta de Sinaloa, Quirino Órdaz Coppel , será el próximo embajador de México en España.

En el video mensaje el presidente hace un reconocimiento al gobernador electo Rubén Rocha Moya, a quien califica como su amigo y compañero de lucha de hace muchos años y después se refiere al gobernador Quirino Órdaz y dice que “lo ha hecho tan bien que ya esta invitado. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores va a solicitar el beneplácito del gobierno de España para que posteriormente el Senado de la República apruebe su nombramiento, “queremos que sea nuestro embajador de España”.

Los comentarios y los memes no se hicieron esperar, en el video mensaje se ve claramente la expresión de sorpresa de Rubén Rocha, obviamente se nota que no sabía de las intenciones del presidente de nombrar a Quirino embajador en España, el presidente ha demostrado en varias ocasiones que las decisiones las toma él, así de fácil y también que no tiene por que comentar y menos consultar con nadie.

Durante el proceso electoral en Sinaloa, se denunciaron severas irregularidades días antes de la elección, el secretario general del PRI estatal fue secuestrado, el candidato de la alianza, “dicen” estaba amenazado, aseguran que el día de la elección hubo levantamientos e intimidación.

Quirino Órdaz fue diputado federal por el partido verde, alcalde de Mazatlán y gobernador, es un empresario de la industria turística, lo que puede ser una buena noticia para el sector, le entiende al turismo, a la importancia de generar inversiones en el sector y obviamente a los visitantes, puede ser un buen aliado de Marcelo Ebrard y de Miguel Torruco secretarios de Relaciones Exteriores y Turismo, respectivamente.

AMLO dijo que Quirino Órdaz será el encargado de restablecer las relaciones México-España.

También dijo que abre las puertas a que mandatarios salientes del PRI y PAN se sumen a su equipo.

La verdad no sé por qué esta declaración sorprende, solo hay que revisar el gabinete para darse cuenta de qué hay de todo como en botica.