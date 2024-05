Hoy publica SDPNoticias sus encuestas finales de Veracruz y Jalisco. Ambos estudios los realizó MetricsMx. El diario Reforma ha dado a conocer este día sus mediciones para Jalisco, El Financiero para la Ciudad de México y El Universal para Yucatán, Guadalajara y Monterrey. Comentaré brevemente todo esto.

Veracruz

Personalmente esperaba un resultado más cerrado en Veracruz e inclusive negativo para la candidata de Morena, Rocío Nahle, quien ha sido fuertemente cuestionada durante semanas. Además de ello, yo tenía la idea de que el serio y prestigiado priista José Yunes había crecido bastante. Para mi sorpresa, Nahle lidera la contienda con una amplia ventaja en el estudio de MetricsMx:

1º Con 57.8% de las preferencias, Rocío Nahle, de Morena

2º Con 36.0% de las preferencias, José Yunes, del PRIAN

3º Con 6.2% de las preferencias, Hipólito Deschamps, de MC

En el caso de la elección presidencial Claudia Sheinbaum, de Morena, tiene una gran ventaja sobre Xóchitl Gálvez —para su mayor desgracia, Jorge Álvarez Máynez no logró crecer en Veracruz—.

Jalisco

Al arrancar las campañas, parecía que iba a ganar fácilmente la candidata de Morena a gobernadora de Jalisco, Claudia Delgadillo. Pero no resultó una candidata eficaz y se dejó alcanzar y hasta rebasar por el candidato de MC, Pablo Lemus. La contienda está cerrada en la encuesta de MetricsMx. Una diferencia de 6 puntos porcentuales significa que podría ganar el aspirante emecista, pero no es descartable la victoria de la morenista. Lo que sea, Delgadillo no supo conservar una muy buena ventaja.

1º Con 44.5% de las preferencias, Pablo Lemus, de MC

2º Con 38.3% de las preferencias, Claudia Delgadillo, de Morena

3º Con 17.2% de las preferencias, Laura Haro, del PRIAN

En la contienda presidencial en Jalisco Claudia Sheinbaum va con toda claridad adelante. El segundo lugar es de Xóchitl Gálvez y el tercero de Jorge Álvarez Máynez.

(Escribo a las 5:30 AM de este lunes 27 de mayo. Hay un error en una de las imágenes de la encuesta de MetricsMx que se corregirá más tarde. Están invertidos los nombres de Claudia Delgadillo y Pablo Lemus en la gráfica histórica).

La elección jalisciense según Reforma

El diario dirigido por Alejandro Junco presenta también un resultado cerrado, aunque con una ventaja un poco mayor para Lemus, de MC.

1º Con 50% de las preferencias, Pablo Lemus, de MC

2º Con 40% de las preferencias, Claudia Delgadillo, de Morena

3º Con 10% de las preferencias, Laura Haro, del PRIAN

La diferencia entre este estudio y el de MetricsMx radica en los porcentajes que logra la candidata del PRIAN: Laura Haro en la encuesta publicada en SDPNoticias tiene 17.3% de las preferencias, mientras que en el periódico de la familia Junco apenas llega al 10%.

En las mediciones de Reforma, Claudia es líder en la elección presidencial en Jalisco, pero el segundo lugar no lo tiene Xóchitl, sino Máynez. Ya se verá quién tiene la razón.

CDMX según El Financiero

El diario propiedad de Manuel Arroyo presenta un resultado bastante cerrado para la capital del país. En un cálculo de votantes probables da apenas 5 puntos de ventaja a Clara Brugada, de Morena, sobre Santiago Taboada, del PRIAN. Prácticamente un empate. El Financiero no midió, o no las publicó —quizá no las he visto—, las preferencias para la elección presidencial en la Ciudad de México. Mañana SDPNoticias publicará la encuesta de MetricsMx para la CDMX. Ya veremos sus resultados.

El Universal: Yucatán, Guadalajara y Monterrey

En el periódico de los Ealy el estado de Yucatán es para el PRIAN, lo que contrasta con las mediciones de MetricsMx que ven una contienda cerrada e inclusive con ventaja para Morena en tal entidad. En Guadalajara. según El Universal hay empate entre Morena y MC, y en Monterrey ponen ligeramente arriba —para todo fin práctico en empate— a MC sobre el PRIAN.

Las encuestas de MetricsMX en SDPNoticias

SDPnNoticias ya ha publicado sus últimas encuestas para Yucatán, Morelos, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Tabasco y Puebla. En general le va bien a Morena, aunque no tiene carro completo. En las mediciones presidenciales en tales estados Claudia Sheinbaum es líder, con ventajas variables, pero en todos los casos muy grandes y por lo tanto estadísticamente significantes.

Mañana y pasado mañana se difundirán en SDPNoticias los estudios finales para Guanajuato, el municipio de Hermosillo y el más importante de todos los análisis probabilísticos, el presidencial.

El miércoles presentaré todos los resultados de MetricsMx en una sola imagen para que sea sencillo compararlos con los resultados electorales oficiales del próximo domingo. Veremos qué tan buenas o qué tan malas fueron nuestras encuestas. Supongo que todas las casas encuestadoras que han hecho públicas sus estadísticas facilitarán la tarea de que se les evalúe.