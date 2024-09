El 27 de marzo de 2023, el periodista catalán Pere Rusiñol publicó una encuesta de MetricsMx aplicada para elDiario.es y SDPNoticias.com. Sintetizo sus principales resultados:

1.- La mayoría de los mexicanos y las mexicanas exige que España pida perdón por la conquista.

2.- España tiene pendiente una petición de perdón oficial por los abusos cometidos durante la conquista que Hernán Cortés lideró para la corona española de la época, a principios del siglo XVI, en el actual México. Lo ha solicitado formalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de que el reclamo ha provocado indignación y aspavientos en España es compartido por una mayoría del pueblo mexicano.

3.- Así lo acredita una encuesta de MetricsMx para ElDiario.es y SDPNoticias.com, diario digital líder en México, que señala que el 50.1% de los ciudadanos de este país está de acuerdo con la exigencia de que España pida perdón por la conquista, casi 20 puntos más que los que consideran que no es necesario, opción por la que se decantan el 31.2% de los encuestados. El 3.2% considera que ya se han pedido disculpas, mientras que el 15.5% muestra indiferencia o dice desconocer el asunto.

MetricsMx

4.- El trabajo de campo de la encuesta, con una muestra de 1,400 personas y un nivel de confianza del 95%, se desarrolló el 13 y 14 de marzo a partir de llamadas telefónicas con robot, un método desarrollado por la encuestadora MetricsMx, que se ha revelado particularmente preciso en recientes contiendas electorales en el país.

5.- En 2019, al año de llegar a la presidencia, López Obrador remitió una misiva al rey de España, Felipe VI, sugiriendo la necesidad de que ambos países prepararan una ceremonia conjunta al más alto nivel encaminada a que “el reino de España exprese de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados” en la conquista de hace 500 años. La Casa Real jamás contestó a la misiva y dejó la respuesta en manos del ministerio de Exteriores del ejecutivo de Pedro Sánchez, que rechazó la sugerencia en un tono áspero y de indignación, lo que ha contribuido a elevar la tensión entre ambos países.

Malestar con la monarquía, no con España

6.- El enojo de los mexicanos no es tanto con España como país, sino más bien con la monarquía, como refleja la misma encuesta de MetricsMx. Así, los mexicanos que tienen una buena opinión de España como país aventajan muy claramente, por 15.4 puntos de diferencia, a los que lo evalúan negativamente (44.1% frente a 28.7%).

7.- En cambio, la tendencia se invierte en el análisis que hacen de la monarquía española y del rey Felipe VI: los mexicanos críticos superan por casi dos puntos a los que evalúan positivamente a la Corona (35,8% frente a 37,7%).

MetricsMx

MetricsMx

Las multinacionales españolas en México

8.- Tampoco las multinacionales españolas que operan en México tienen demasiada buena consideración global tras los enfrentamientos con el gobierno de López Obrador, que han ido in crescendo, sobre todo en el sector eléctrico y muy particularmente con Iberdrola. Únicamente el 30.1% de los mexicanos considera que las multinacionales españolas “hacen bien” a México, mientras que 31.7% siente que “hacen mal”, mientras que el 22.9% sostiene que “ni bien ni mal”.

MetricsMx

Claudia Sheinbaum, la mayoría republicana en México y el empate república - monarquía en España

Desconozco si la presidenta Sheinbaum mando realizar una encuesta antes de tomar la decisión no invitar a su toma de protesta al rey de España porque este no solo se ha negado a disculparse con los pueblos indígenas de México, sino también —y sobre todo— por ni siquiera haber respondido la carta que AMLO le envió. Lo que está claro es que la determinación de Claudia de no haber enviado invitación a Felipe VI cuenta en México con fuerte apoyo popular.

¿Y en España? Una encuesta sobre el tema que se aplicara en tierras españolas quizá no arrojaría resultados de demasiado apoyo a la actitud de la monarquía de no pedir perdón a México. Lo afirmo basado en otra encuesta también publicada en elDiario.es, elaborada por Simple Lógica, en la que hay empate técnico entre dos opciones: (i) a favor de la monarquía y (ii) a favor de la república, aunque con ventaja aritmética la república.