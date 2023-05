¿Último don Adán Augusto López? ¡Ultimísimo! Antes de que empiecen a dar lata los seguidores del secretario de Gobernación, diremos que la palabra ultimísimo existe y es la única aplicable a la triste situación de este corcholato en las encuestas.

Ultimísimo es el superlativo de último. Significa “último en grado extremo, que ocupa el último lugar de una manera llamativa”.

¿Por qué llama la atención que Adán sea el peor clasificado en las encuesta de Buendía & Márquez publicada en El Universal? Porque su intensa y seguramente costosa campaña de promoción, apoyada por no pocos gobernadores, no le ha servido ni siquiera para superar a un aspirante como Noroña que no cuenta ni con estructuras ni con dinero ni con respaldo de funcionarios públicos. Adán Augusto también está abajo de un corcholato que en los hechos ya se bajó de la contienda, Monreal.

La situación en Morena:

1º Con 32% de las preferencias, Claudia Sheinbaum Pardo.

2º Con 23% de las preferencias, Marcelo Luis Ebrard Casaubón.

3º Con 10% de las preferencias, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña.

3º Con 10% de las preferencias, Ricardo Monreal Ávila.

4º Con 6% de las preferencias, Adán Augusto López Hernández.

Demasiado esfuerzo ha hecho el secretario de Gobernación para crecer en las encuestas, y nomás no avanza. De muy poco —prácticamente de nada— le ha servido recorrer el país y dejar que sus simpatizantes paguen muchísima propaganda en redes sociales, en bardas y aun en anuncios espectaculares.

No es su tiempo, ¿lo entenderá Adán Augusto? Si tiene paciencia su momento llegará en 2030. Ya debe dejar de soñar para, con realismo, preparar su futuro.

Hoy es tiempo de mujeres , resulta clarísimo en todas las encuestas serias que se difunden en medios de comunicación que contundentemente gana Claudia Sheinbaum. La más confiable es la de MetricsMx que se publica en SDPNoticias.

Encuesta MetricsMx sobre la candidatura presidencial de Morena rumbo a las Elecciones 2024 (Eduardo Díaz/SDPnoticias.com)

Adán Augusto López, para evitar la división en Morena —sobre todo en un contexto de advertencias de Ebrard de que está inconforme con el proceso interno—, tendrá que empezar a plantear lo que ya propuso Ricardo Monreal: ponerse de acuerdo en una candidatura de unidad o consenso, como ocurrió en Sonora cuando se decidió que el candidato iba a ser Alfonso Durazo.

Este 2023, antes de la elección presidencial de 2024, el consenso solo puede ser femenino , no nada más porque es justo que ya una mujer sea presidenta de México, sino porque la líder en todas las encuestas es, precisamente, mujer.

Por cierto, en la encuesta dada a conocer en El Universal también son mujeres quienes encabezan las preferencias en el PRI y el PAN: en el primer partido la líder tiene ventaja estadística, y en el segundo se encuentra en empate técnico con un hombre.

La situación en el priismo:

1º Con 27% de las preferencias, Beatriz Elena Paredes Rangel.

2º Con 16% de las preferencias, Claudia Ruiz Massieu Salinas.

3º Con 15% de las preferencias, Enrique Octavio de la Madrid Cordero.

La situación en el panismo:

1º Con 23% de las preferencias, María Lilly del Carmen Téllez García.

2º Con 21% de las preferencias, Santiago Creel Miranda.

3º Con 11% de las preferencias, Mauricio Vila Dosal.

En el PRD y Movimiento Ciudadano dominan ampliamente en el análisis de Buendía & Márquez el senador Miguel Ángel Macera y el alcalde de Monterrey Luis Donaldo Colosio Riojas, respectivamente.