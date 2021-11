¿En su boda, brindaron Carla y Santiago con el ron más caro del mundo?

Si no celebraron con el ron más caro del mundo, lo debieron haber hecho: porque es delicioso y porque es guatemalteco. Es un lujo, pero la ocasión lo ameritaba.

Aquí mi aportación al debate de qué fue lo que bebieron invitados e invitadas a la boda del año en Antigua, Guatemala.

En muy diversas columnas y desde diferentes aristas se ha tocado el tema de la reciente boda del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera del INE Carla Humphrey.

Pero vayamos al grano de lo que nos interesa. Por azares del desempleo después de la bajada de Mexicana de Aviación, tuve a bien trabajar en un corto periodo de tiempo en lo que fuera el IEDF, ahora IECDMX, lugar en el que conocí a Carla, quien representaba al Partido Acción Nacional; debo decir que siempre fue muy educada en su trato.

Ahora, se habla mucho sobre qué fue lo que realmente bebieron en el huateque matrimonial, ¿acaso fue champaña o vino espumoso?, ¿fueron vinos mexicanos?, ¿agua de horchata o jamaica?, ¿habrá sido tequila o mezcal?

En realidad, no lo sabremos, porque no estuvimos en el convivio con los novios, lo que sí me llama sobremanera la atención es que estando en Guatemala, tierra que produce el mejor ron del mundo, no hubieran brindado con el mismo; mi trabajo en la aviación me permitió conocerlo y, de verdad, es una bebida fuera de este mundo.

Y me refiero al Ron Zacapa XO, cuyo precio por botella ronda los casi 40 mil pesos, nada barato pero cada gota lo vale, de verdad. Sí no tuvieron la oportunidad los novios de degustar esa imponente bebida, queda como sugerencia para próximas celebraciones que piensen llevar a cabo en Antigua, Guatemala.

Hay una frase que dice “París bien vale una misa”, aquí sería “Guatemala bien vale un ron”.