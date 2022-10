Al momento de escribir esta columna son las 8:30 am. Es Domingo y arranca el nuevo y último cambio de horario. Deberían de ser las 9:30 en realidad . Entonces, tengo la sensación de que el día será un poco más largo. Tengo la sensación de que no he avanzando mucho y como si apenas estuviera amaneciendo.

Pero esa es mi sensación. Y cada uno vivirá de diferente forma este último cambio de horario.

¿Tú cómo lo estás viviendo?

Te comparto lo que opino:

El tiempo es algo subjetivo. Le agregamos o le quitamos horas a nuestra vida porque alguien inventó el reloj y con él las horas.

El tiempo en realidad no existe.

Pero sin duda a nivel psicológico el cambio de horario sí tiene un impacto emocional y personal en todos.

Para empezar, le es difícil al ser humano ajustarse a cambios de luz y de anochecer. Le toma algunos días hacerlo, adaptarse y adaptarse. Los seres humanos tenemos una alta resistencia al cambio por naturaleza.

Y por ende en algunas ocasiones pueden llegar a darse depresión y cambios de humor por lo mismo .

Personalmente les diré, sin querer caer en el clásico: “¡Viva AMLO! ¡Gracias AMLO!” que yo soy muy feliz con este nuevo y último horario.

Perdón mi ignorancia por no terminar de entender cuando dicen que en sí, este es el horario de siempre antes de que se implementaran los cambios de horario, pero amo cuando oscurece temprano, particularmente amo la noche.

Es curiosos he de confesarles que quizá es cosa de la edad, porque de más joven me pesaba mucho este cambio de horario. Sentía sobre todo, y ni qué decir, cuando me tocaba el cambio de horario en plena vacaciones, que mis días de sol y playa se harían más cortos.

Y es que curiosamente el cambio de horario siempre se ha dado en estas fechas en donde casi siempre hay algún “puente” vacacional.

Hoy, a mis casi 50 años, agradezco el que oscurezca más temprano. Me hace sentir que cumplí con mis responsabilidades cotidianas y que cuando llega la noche es el aviso de que merezco descanso.

En lo personal me parece que no me limita a hacer más cosas, ni disfrutar menos de la vida . A las 8:00 pm a estas alturas de mi vida no me veo siendo tan activa sinceramente.

Amigos: Uno le añade o lo quita valor a las horas que vive.

Y si se trata de que el horario de verano/invierno se usó para ahorrar luz, pues eso es un tanto absurdo creo yo….

Para el horario de invierno se encendían las luces temprano por la tarde pero no se encendían por la mañana muy temprano.

Así que no termino de entender si alguna vez realmente se analizo su función.

Más bien creo que a los seres humanos nos disgusta que nos muevan las cosas: los horarios, los lugares, los planes, los sueños…

Yo agradezco no más cambios de horario. Pero no lo agradezco desde mi recibo de la Luz que ese nunca cambió.

Lo agradezco porque justamente entre tantas cosas que cambian en mi vida, habrá una que ya no cambiara. Y eso es algo bueno.

Creo que es bueno poder analizar esta decisión de erradicar los cambios de horario desde la vista personal y psicológica, sin caer en temas particularmente políticos.

La vida a veces quiere que te aquietes.

Las personas que dicen que les quita una hora más de luz y que odian eso por sus actividades, pues realmente es que ya a las 8:00 pm es hora de detenerse un poco, de parar; de ponerle “pausa” a nuestro vertiginoso correr.

Estas personas que siempre dicen “estoy en friega, estoy corriendo, tengo mil cosas que hacer” como para sentirse verdaderamente importantes, útiles y productivas, y encontrar la aceptación de los otros, son personas que por lo general terminan desgastadísimas… queriendo correr en contra de todo, todo el tiempo e incluso de noche.

Dejemos de querer controlar el tiempo y vivamos intensamente el día como nos viene.

Con sus horas de luz y su momento de obscurecer.

Creo que va más por ese lado.

Y ya si de paso, casi mágicamente o milagrosamente vamos recibiendo un recibo de luz un poquito más barato (que lo dudo, pero ya saben cuán soñadora soy) pues tenemos saldo a nuestro favor.

Pero entiendo y sé qué hay muchos que no quieren este horario. También debe de ser difícil porque tomará más tiempo ajustarse.

Pero como diría mi padre, que en paz descanse: “Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a todo en esta vida”.

Es una gran verdad.

Por favor léeme y coméntame. ¿A ti cómo te ha influido este cambio último de horario?

Te leo.

Es cuanto.