“Indivisa manent” (Lo unido permanece). Lema de la Universidad La Salle

Conocí personalmente al maestro Lucio Augusto Tazzer de Schrijver hace 33 años cuando participé en el curso propedéutico para ingresar a la carrera de Medicina en la Universidad La Salle de Benjamín Franklin, y él acababa de ser nombrado el rector de la misma, y no creo que sea por causalidad mera que una de las universidades más intelectuales del mundo se encuentre en la calle que lleva el nombre de uno de los intelectos más grandes de la historia, mis clases fueron impartidas en los mismos salones donde el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, estudió la preparatoria.

La primera vez que platiqué con el Maestro Lucio Tazzer, lo recuerdo muy bien, fue en el patio de la Universidad La Salle, enfrente del auditorio “Adrián Gilbert”, y con gran honor escribo que ha sido uno de los personajes más inteligentes que he conocido en mi vida, después, muchos días durante toda mi carrera de Medicina, y después cuando visitaba la Universidad La Salle, tuve el privilegio de enriquecer mi vida y mis conocimientos con las pláticas que teníamos el Maestro Lucio Tazzer y yo , además que todos los martes durante el segundo semestre de mi carrera de Medicina, que se impartía en la sede de San Fernando, en la alcaldía Tlalpan, regresaba en mi automóvil sedán al Maestro Julio Roldán a la sede de Benjamín Franklin, un hombre también excepcional y que me honro tener su libro “Ética Médica” firmado por él, y fueron varios martes que, aunque ya era la hora de la comida, la plática con el maestro Lucio Tazzer se llevaba a cabo, siempre de temas muy trascendentales, hablamos mucho de Teología y de la historia de España y de Francia, entre muchos otros temas, y fue él quien me comentó que el 15 de mayo es el día del maestro por la santificación en su momento de Juan Bautista de La Salle.

Con el maestro Lucio Tazzer llegué a la conclusión, que por circunstancias históricas y circunstanciales de su época, Cristóbal Colón no pudo haber sido judío, a pesar de que existen infinidad de pseudo-estudiosos de la Historia que lo afirman, sí existen evidencias de que muchos judíos españoles se embarcaron con Colón en sus tres carabelas para escapar de la inquisición que los expulsó de España el mismo día que zarparon, pero esas anécdotas que señalan que Cristóbal Colón pudo haber sido judío-genovés las descartamos el Maestro y yo de una manera muy filosófica y profunda.

También fue un gran honor para mí que el maestro Lucio Tazzer me entregara personalmente mi título de Licenciado en Médico Cirujano por la Universidad La Salle en el año 1998.

Finalmente, este siempre ha sido el motor de la evolución humana: Las enseñanzas que se transmiten de generación en generación, y de maestros a alumnos.