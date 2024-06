Nunca has tenido aumento en las prestaciones en toda tu vida laboral, han pasado décadas y tu salario tampoco aumenta sustancialmente, la empresa usaba la subcontratación por lo que cada 6 meses te cambiaban de empresa, eso generaba que solo tuvieras derecho a 6 días de vacaciones al año; también, te cotizaban con salario mínimo razón por la cual no te alcance para una casa en Infonavit. Esa es tu realidad diaria, la de los últimos 30 años en que pasan políticos y políticos que solo te dejan la sensación de que han robado.

Llega por primera vez un presidente que te dice que hará cambios para que mejores como trabajador, el salario mínimo comienza a aumentar como nunca, hasta lograr 150% en el sexenio, te aumentan las vacaciones al doble y ya no tienes que estar rogando por días de descanso, además, obligan al patrón a regresarte a la empresa, ya no vas a perder antigüedad y tus derechos irán aumentando. Con estos cambios que jamás imaginabas, por que tu líder sindical charro era aliado del patrón, ahora te toca ir a decidir qué proyecto prefieres, el que tenías por décadas o este nuevo sistema que busca mejorar tus derechos.

Como trabajador te comienzas a convertir en un grupo político importante de decisión, tienes muy clara tu realidad, y te das cuenta de que por primera vez tu voto es un instrumento de poder.

Siempre has sido marginado del análisis político, en las encuestas no se te toma en cuenta como grupo homogéneo que toma decisiones en masa, se te disgrega en grupos de clases sociales (alta, media, baja), rurales y urbanos, formales e informales, pero no se han dado cuenta de la construcción social que eres como trabajador asalariado. La razón de esta miopía obedece a que no te ven organizados como tal, en una asociación, un partido, un sindicato, todavía se confía en las viejas estructuras del sindicalismo charro, el congreso del trabajo, la UNT, que dice representarte, pero que está totalmente rebasado y anacrónico.

Pero hay varios indicios que están dando señales de tu conexión social, por ejemplo, los brotes de inconformidad cuando se da el pago de utilidades, pues cientos de empresas entran en paros para exigir, la lucha por los aumentos de salario como sucesión en AUDI, que además están siendo catalizadas a partir de los reclamos por mejoras en otros países, el rechazo en la legitimación a los líderes charros.

Como trabajador estás decidiendo y participando en la vida política del país, haces voto cruzado, lo analizas con tu familia, te enteras en las redes, le apuestas a un plan C, lo discutes; que no se engañen, eres una fuerza política que está viva.

Atender y observar tus necesidades como trabajadores de México, como grupo social homogéneo, será fundamental para el éxito del próximo gobierno.

Vladimir Ricardo Landero Aramburu. Maestro en Derecho por la UNAM. X: @riclandero