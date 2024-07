PROMETEO

Este fin de semana, el ataque perpetrado por un hombre de 20 años en un mitin en Butler, Pensilvania en contra del ex presidente Donald Trump conmociono al mundo entero. Si bien se trato de una herida leve, refleja que el uso de armas con preparación previa, tiene consecuencias letales. El efecto mediático es sobresaliente, pues refleja el grado de polarización que hay en los grupos de seguidores políticos radicales, izquierda o derecha, rojos o azules. En la misma semana la cobertura sobre las fallas de concentración en oratoria del presidente Biden en eventos públicos, siguen cuestionando su capacidad para contender con éxito, el mismo Biden señala que continuara en la campaña de reelección. No hay duda serán unas elecciones de alto voltaje y todo parece indicar que Trump seguirá tomando ventaja, lo que tiene diversos efectos en lo político, social y económico a nivel global y de manera particular para México.

No hay duda que el Estado de derecho será factor de comentarios en la campaña de los Estados Unidos, la migración, el tema laboral, las energías renovables, los aranceles en productos de exportación. Tanto demócratas como republicanos, tienen claro que México concentra más del 80% de su economía exportadora, que hay cerca de 40 millones de personas de origen mexicano, que envían más 5 mil mdd de remesas mensualmente. Que en nuestro país residen más de 1.5 millones de ciudadanos americanos y que por otra parte a la presencia de China es cada vez más notoria en nuestro país en diferentes actividades económicas. Así que, a la agenda se agregan, la revisión del T-MEC y la de un Estado de derecho confiable para la inversión y la seguridad.

En nuestro país, la semana continua con el activismo del partido Morena en relación a la reforma judicial, lo cual harán en septiembre para cerrar con ello la administración actual. Las más entusiastas por ejecutarla a la brevedad, están dentro de la SCJN, y son nada mas y nada menos que Lenia Batres y Yazmín Esquivel. Por parte de Morena, sus paladines Mier y Monreal declaran en público junto con otros afines a esa propuesta, que por fin habrá un cambio positivo con la elección popular del poder judicial y que ahora si el pueblo bueno vera cumplido su deseo expresó según ellos con relación al poder judicial, plasmado en las urnas el 2 de junio pasado. Hay que precisar que, si bien 36 millones de personas votaron por la Dra. Sheinbaum, hay 25 millones que no votaron por esa opción, más otros 39 millones que no votaron por la razón que sea, es decir del padrón electoral de 100 millones de personas con credencial para votar, el 36% es identificado por el presidente López Obrador y su grupo político como el pueblo, pero que pasa con el otro 64% que no está dentro de ese espectro del voto que les favoreció. ¿Es pueblo, pero no es bueno?, ¿son adversarios?.

La reforma judicial, tiene un enfoque especial en materia fiscal y penal, los dos temas que a esta administración le interesan, la primera por el tema de los recursos económicos que se busca recaudar y la segunda por la facultad de ejercer mayor presión con el tema penal a evasores fiscales. Con relación a las materias civil, mercantil, laboral y familiar, son secundarias en sus planteamientos, al igual que la interpretación correcta a los códigos de procedimientos civiles y familiares, no hay profundidad en ello, en los diálogos que promueve Morena, como tampoco a lo que suceda en los tribunales de los estados, que es donde realmente está la problemática y que por confusión la mayor parte de la población solo identifica a la justicia federal.

Todo ello por el uso mediático que cada día promueve el presidente López Obrador. Para el mismo, sus seguidores y afines todo estará mejor y si algo no funciona, ya estará lista la justificación correspondiente. De cómo se incrementará la recaudación del 16% del PIB a niveles mínimos del 25%, sin reforma fiscal, no se dice nada. De cómo bajar la informalidad del nivel del 56% de manera progresiva los siguientes seis años. Nada. De cómo bajara la percepción de impunidad de niveles del 96% en materia penal. Nada. Que compromisos con la reforma judicial habrá para bajar la percepción de inseguridad en el país. Nada.

Ahora también ya señaló el presidente López Obrador que para ser jueces, no es necesaria la experiencia, basta con ser bueno y honesto, no aceptar la corrupción y así como un rayo de luz que ilumine y motive los valores, ilusiones y los sueños se imparta justicia. Cada profesión y oficio merecen respeto, hacer comentarios superficiales y tribuneros no suman y solo descalifican, generando con ello un ambiente negativo y demagógico.

Pasando a otro tema pero que guarda relación con el Estado de derecho, este 18 de julio se cumplen 18 años de que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de la figura financiera de la SOFOM. Nuestro país cuenta con una oferta diversificada de figuras financieras, a nivel de los países desarrollados, bancos, sofomes, uniones de crédito, sofipos, fintech, casas de bolsa, fondos de inversión, casas de cambio, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, banca de desarrollo, aseguradoras y afianzadoras, sociedades de información crediticia, entre varias figuras más, lo cual refleja un sofisticado sistema financiero, este se puede consultar a detalle en el CASFIM Catálogo del Sistema Financiero Mexicano .

El sector financiero es clave para detonar la economía mexicana, pero cuenta con una excesiva regulación en especial para los no bancarios. Existe deficiente supervisión, generada por la improvisación y afinidad grupal de funcionarios colocados en el sector financiero público, su mayor enfoque es para imponer medidas de control, que no son consultadas o razonadas y que resultan en ejecutar multas con singular alegría a través del SAT. Así tenemos que en la CNBV han implementado la certificación en PLD (prevención de lavado de dinero) más compleja a nivel de países miembros de la OCDE. Solo 3 de cada 10 pasan el examen. Y finalmente tenemos a la Condusef otro paladín de la sobrerregulación.

La figura de las sofomes, que, son entidades financieras dedicadas al otorgamiento del crédito, arrendamiento y factoraje, no pueden captar recursos del público en general. Hay dos tipos de sofomes, las identificadas como ER, que son aquellas que tienen un vínculo con un banco o participan en el mercado de valores y las ENR, que son independientes o no vinculadas, este sector cuenta con diversas asociaciones y en consecuencia no hay elementos de información y métricas confiables de su desempeño integral pues no hay estadística homogénea. Los mercados financieros desarrollados estimulan el crédito productivo de manera intensa, así Japón, USA, Alemania, Francia, China, Corea y Canadá en especial, enfocan el financiamiento a sectores productivos, desde luego que el crédito al consumo es factor y es un gran negocio, pero no tan concentrado como sucede en México.

El deficiente Estado de derecho con su dilación procesal, autonomía mal enfocada y corrupción interna inhibe el crédito productivo, el que genera empleos formales e inversión. Ahí están los hechos, el financiamiento productivo enfocado empresas no es mayor al 1% del PIB. Han pasado neoliberales y ahora los buenos y honestos de la izquierda humanista mexicana, pero las cosas son muy similares en el sector financiero desde hace más de 30 años que dejamos de ser un país con motor en el financiamiento al sector empresarial. De repente hacemos algo bien o medianamente bien en el sector y luego la sobrerregulación y los excesos terminan por ser una carga y mayores costos.

México requiere un sector financiero sólido y robusto, que haya dialogo con las autoridades financieras, evitar la improvisación y la especulación, tanto para la banca como para los no bancarios. El espacio financiero se impulsa con la tecnología y los canales de corresponsalía, hay que integrarlos en una red eficiente, la tecnología y la digitalización, permitirán llegar a la inclusión financiera y atender necesidades de crédito y deposito.

Los eventos en Estados Unidos, tienen efectos colaterales en México, la reforma judicial, no debe ser solo conceptual o de tono ideológico, debe ser valorada estructuralmente, tenemos códigos y leyes valiosas, hay que aplicarlas y hacerlo en tiempos procesales aceptables con difusión pública de los resultados. No se puede reinventar el sistema judicial con base a ideologías políticas, sino con base a lo que establece la ley en todas las materias que importan y tiene efectos en todos los mexicanos. El uso y abuso del micrófono tiene consecuencias .

X: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx