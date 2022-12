Qatar 2022 fue el quinto Mundial de la historia en el que Argentina disputó una final de copa del mundo, resultando cómo campeón en las ediciones de Argentina 1978, México 1986 y el último en el todavía presente año, celebrado en el Emirato árabe de Qatar; como sub campeón lo fue en Uruguay 1930, Italia 1990 y Brasil 2014. Seis son pues los podios del país platense que tiene como gran palmarés que evidencian la potencia mundial en la materia que son.

Si bien existen 94 medallas producto de esos podios, no corresponden a 94 futbolistas, ya que algunos lograron jugar dos de esos mundiales, en este caso, las cinco ocasiones, una gran final, no teniendo ningún bronce (tercer lugar) en su haber; los futbolistas albicelestes, pues, con dos medallas conquistadas son Daniel Pasarella (Argentina 78 y México 86), Oscar Ruggieri, Jorge Burruchaga, Diego Armando Maradona, Nery Pumpido, Sergio Batista, Ricardo Giustu y Jorge Olarticoechea (México 86 e Italia 90) y por último Lionel Messi y Angel Di Maria (Brasil 2014 y Qatar 2022), por lo que resultan sólo 84 jugadores en la historia del futbol argentino con ese honor. Pero ojo, que solo existe uno que puede decir que ha sido campeón del mundo en dos fases finales mundialistas en toda la historia, y se trata de Daniel Alberto Pasarella, capitán y zaguero indomable que levantaba la copa del mundo en su país en 1978 y ganaba también cómo parte del plantel de entonces 22 futbolistas seleccionados, su segunda presa aúrea en 1986.

El único asterisco que se le pone a Daniel Pasarella no es poca cosa, y es que no jugó un sólo minuto con su selección en el México 86, la versión oficial es de una gastroenteritis “por tomar agua de la llave” que lo mandó maltrecho al hospital español de la Ciudad de México por varios días en pleno Mundial, no llegándose a recuperar para ser titular, entrando el joven José Luis ‘Tata’ Brown a suplirlo, quien lo hizo de forma tan brillante, que aún siendo defensa anotó el primer gol de la final contra Alemania, siendo este la primera y última anotación que logró vistiendo la casaca de la selección de su país. Otra versión acerca de la ausencia de Pasarella en la cancha durante esa copa del mundo, es algo más compleja, incluso con supuestos episodios maquiavélicos, ya que Pasarella perjudicaba al grupo con sus intrigas, llegando incluso a estar a nada de las trompadas con el astro y ya capitán Diego Maradona, viéndose el entonces DT Bilardo en la necesidad de “envenenarlo”, para provocarle la ya mencionada infección estomacal que lo envío internado al nosocomio.

De cualquier manera, para la estadística fue y es parte del plantel de esa Argentina campeona del mundo, de la mano del superdotado Maradona, tan es así que en las fotos de la ceremonia de premiacion en el estadio Azteca ahí aparece, con su medalla de oro al pecho, entregada este por el entonces presidente de México, don Miguel de la Madrid Hurtado.