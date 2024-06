Con la resaca de haber sido funcionaria de casilla, es que escribo estas líneas. Y es que además de amanecer con la noticia del triunfo electoral para el proyecto de la Cuarta Transformación, que ahora será encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo , también aparece un comunicado oficial por parte de Mexicana de Aviación haciendo un importante anuncio, y de eso vamos a hablar.

Lo dije desde un inicio y fui muy clara, en mi muy particular punto de vista, el arranque de la nueva Mexicana de Aviación debió retrasarse y sobre todo, haber dejado el viejo plan de arranque que trabajamos durante los meses finales de 2010 y principios de 2011, cuando sacaron del mercado a la antigua Mexicana de Aviación.

Un plan tan “famoso” que hasta los impostores de la familia Del Valle en Interjet, lo han revivido más de una vez (y según ellos, ahora sí a finales de año arrancan de nuevo). Pero quitando este pequeño paréntesis, siempre he insistido que se debió elaborar un plan a la medida de la nueva aerolínea del Estado.

Queda claro que no tenían mucha idea de qué buscaban, y eso se notó. Se quiso armar como una aerolínea tradicional pero de bajo costo, y siendo sincera, eso no funciona. Soy consciente que “Roma no se hizo en un día” y ninguna aerolínea en el mundo ha sido exitosa en sus primeros días; es un negocio donde las rutas se tardan “en calentar” (así se dice en el argot aeronáutico).

Desde que los trabajadores de Mexicana decidimos vender el nombre al gobierno, mi idea siempre fue que para empezar, nada mejor que hacerlo como una regional, sobre todo aprovechando el vacío que dejó Transportes Aeromar a raíz de su quiebra, generada por falta de interés de sus dueños.

No tenía por qué competir con Aeroméxico, y mucho menos con las de bajo costo como Volaris y VivaAerobus, cuando el mercado de la aviación regional está francamente desaprovechado.

Déjenme platicarles que durante las campañas a la presidencia, estuve buscando cuáles iban a ser las directrices en torno a la industria aeronáutica, qué postura y cuáles eran las propuestas de las candidatas y el candidato, sobre este tema.

Me hubiera encantado encontrarme con tres proyectos diferentes para comparar, pero sólo una trabajó en el tema, y esa fue Claudia, cuyo punto medular es fortalecer a la nueva Mexicana de Aviación.

Así como la necesidad de voltear al espacio exterior y comenzar a generar leyes que hoy no existen en la industria aeroespacial y lo mejor, es que ese trabajo lo está haciendo Katya Echazarreta, la primera mexicana en volar al espacio exterior.

Pero me regreso al tema de Mexicana y su más reciente anuncio. Por fin entendieron que la naturaleza de su mercado es el regional y requieren de aviones que sean útiles para dar ese tipo de servicio. Es un verdadero despropósito volar con los B737NG, pues para la aviación regional se requieren equipos más pequeños y eficientes.

Y qué mejor que decantarse por los aviones de la fábrica brasileña Embraer, de verdad una joya. Estas son aeronaves de cabina estrecha o de pasillo único como también se les conocen.

Son modelos E190-E2 y E195-E2; el primero con una oferta de 108 y 132 asientos, y el segundo, clase única y además este nuevo tipo de aeronaves tienen un rendimiento de ahorro de combustible de un 24%, y un ahorro también entre el 15 y 25% de mantenimiento.

No es casualidad que Embraer es utilizado en muchas aerolíneas del mundo para vuelos de corto y hasta mediano alcance, y ahora la nueva Mexicana por fin utilizará aeronaves para el mercado que está abarcando, lo cual le permitirá afianzarse.

Lo digo con sinceridad, ojalá deje a los Boeing en el recuerdo y no piense operar con ellos, es un modelo de avión que no le conviene para el tipo de rutas con las que opera Mexicana actualmente.

Por lo tanto, este trabajo de negociar la llegada de estas aeronaves se hizo de la mano de la Dra. Claudia Sheinbaum, quien tiene una visión muy clara de la aviación, y en este caso, de las necesidades de la aerolínea del Estado.

Fueron varias las pláticas que sostuvieron con la gente de Embraer en Brasil para definir cuáles son los requerimientos operativos de la nueva Mexicana de Aviación, estudiando al mercado que quieren abarcar. Con la llegada de nuevos equipos, comenzará a operar nuevas rutas, pensando incluso en vuelos al extranjero.

Justo como lo tenía en su momento Click de Mexicana, que era la alimentadora de la troncal, y que hacía vuelos a La Habana, Cuba. Tal como los destinos internacionales de Transportes Aeromar: a Austin, McAllen, Laredo, San Antonio, en el estado de Texas, Tucson en Arizona, así como vuelos a Guatemala, Flores en el departamento de Petén en Guatemala, Cayo Coco, Santa Clara y Varadero en Cuba, San Pedro Sula en Honduras, y eso que ellos lo hacían en equipos ATR que son de menor oferta de asientos.

Acuerdo entre Mexicana de Aviación y la fabricante de aviones brasileña Embraer (Especial)

Por lo tanto, considero un verdadero acierto esta “adquisición”, que en realidad no es compraventa, sino renta de equipos modernos, con una excelente capacidad para este tipo de vuelos.

Como dato cultural el modelo E195-E2 es el competidor directo del A220 de Airbus. Para que se den más o menos una idea, ya que en este espacio hemos hablado mucho de Airbus y sus aviones. Y el E190-E2, es un nuevo modelo de avión muy parecido a los que actualmente opera Aeroméxico Connect.

Por lo tanto, México es el país más reciente que hace pedidos a la fabricante brasileña Embraer, un total de 20 aeronaves que se tiene previsto sean entregadas durante el segundo semestre del 2025.

De una vez lo voy aclarando, porque ya sé que algunos saldrán a decir que no llegaron todos los aviones al mismo tiempo. No -va de nuevo-, los equipos empezarán a llegar a partir de julio del 2025 tal vez uno o dos, máximo tres aviones, y posteriormente se irán incorporando los demás poco a poco, hasta cumplir con el pedido.

Así sucede con todas las líneas aéreas del mundo, no es algo “inusual”; para que luego no se anden volando la barda en las redes sociales diciendo que este gobierno no cumple.

Gracias a la excelente visión de la Dra. Claudia Sheinbaum es que ahora la nueva Mexicana de Aviación, como aerolínea del Estado, tiene muchas más probabilidades de sobrevivir. Quiero dejar claro que la conectividad aérea, no es un capricho, es una necesidad y una obligación del gobierno.

Esperemos que con su llegada se tiendan los puentes necesarios de comunicación, porque dentro de la industria aérea hay todavía mucho camino que recorrer y mucho que arreglar. Espero que la política aeronáutica y aeroespacial se conviertan en una prioridad para el desarrollo económico del país.

Felicidades Claudia, por tu triunfo.