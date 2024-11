El 15 de noviembre más tardar debería entregarse el tercer informe de gobierno del Dr. Rubén Rocha Moya ante el Congreso de Estado. Ya hemos visto en las redes sociales del gobernador algunas publicaciones que contienen algo de lo que habremos de destacar en este ejercicio de mitad de sexenio.

Mientras, la obra social y las acciones por el bienestar de los sinaloenses no se detienen. El mandatario cerró la semana con notables giras por los dos nuevos municipios, Juan José Ríos y Eldorado. Ambas localidades se suman como los 19 y 20 municipios respectivamente de la división política sinaloense.

Los vecinos de ‘che’ Ríos y también eldoradenses están contentos por los tiempos históricos que están viviendo en sus respectivas comunidades. Son conscientes de que, al estrenar municipio, se despeja la ruta para comenzar a resolver muchas problemáticas añejas que van desde servicios públicos hasta trámites engorrosos.

Los alcaldes tienen la oportunidad de planear correctamente y de ello dependerá el futuro de los nacientes municipios en el corto y mediano plazo. Mientras, cuentan con el apoyo del gobernador Rocha Moya, quien estuvo para platicar con los vecinos, escuchó sus peticiones y también sugerencias. De primera mano, el mandatario morenista hizo compromisos y refrendó su apoyo y respaldo a los nuevos ediles.

Juan José Ríos y Eldorado inician sus gobiernos como bastiones morenistas. El pueblo les ha depositado su confianza, porque saben que “amor con amor se paga”.

Asambleas del Poder Judicial

Este domingo México vivió una intensa jornada de diálogo ciudadano. Senadores, legisladores federales, locales y también alcaldes encabezaron diversos encuentros denominados “el triunfo del pueblo” donde informaron a la sociedad sobre la importancia de la reforma al Poder Judicial y las demás reformas aprobadas durante estos dos meses.

En el partido en el poder y el gobierno saben que la relación cercanísima que López Obrador construyó con el pueblo, no puede perderse, y ocupan espacios para informar a la gente. No piensan dejar cancha a la oposición, y no deberían. El esfuerzo de la 4T por elevar el suelo de bienestar, necesita ser difundido de manera directa y sin simulaciones. Sobre todo, en tiempos donde la desinformación y las fakes news vuelan.

La dirigencia nacional morenista encabezada por Luisa María Alcalde y Andrés López Beltrán, pusieron la muestra desde Chihuahua donde destacaron que entre todas y todos los mexicanos se ha iniciado un nuevo Poder Judicial, democrático y popular. El ejercicio se replicó en todo México, y Sinaloa no fue la excepción. El propio hijo del expresidente retomó en sus redes sociales imágenes de lo acontecido en cada entidad.

Morena no puede permitirse olvidar el camino que Andrés Manuel enseñó y del que claramente la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no piensa alejarse.

El PAN y más de lo mismo

El Partido Acción Nacional tiene nuevo dirigente nacional. Lo apropiado sería decir que hay relevo en la dirigencia, porque de “nuevo” en realidad no trae gran cosa. Jorge Romero Herrera resultó electo sustituto de Marko Cortés. A Romero lo señalan como el líder del cartel inmobiliario y aseguró que viene a ganar elecciones.

Mientras en el PAN continúen aliados con el PRI de Alito, cualquier postura de los azules les hará parecer una caricatura. La oposición en siglas del PRI y del PAN, continúa siendo una concesión por parte de Claudio X. González y Felipe Calderón. No dan una.

Mientras tanto, en Sinaloa también hubo elección interna para la dirigencia del blanquiazul. La disputa estaba alineada al centro. Quien se llevó la dirigencia fue la mazatleca Wendy Barajas, quien llega acompañada de una planilla que lleva representación también de lo más rancio del panismo sinaloense. Personajes como Salvador López Brito y Zenen Xóchihua no sueltan el control del albiazul en lo local, de un partido que sólo aspira no perder plurinominales en el tribunal electoral.

Vanessa Félix en X: @vanessafelixmx