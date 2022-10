A lo mejor ni a quien le interese lo que les voy a contar, pero viene mucho a cuento, por los hechos ocurridos el día de ayer en el Senado de la República.

En el 2014, un exsenador que estimo y admiro mucho me invitó al Senado. Pero no crean que de él nació esta invitación. Fui yo la que le pedí que por favor me invitara pues toda mi vida había tenido la ilusión de conocer aquel recinto.

Cuando llegué me mandaron a la parte de arriba, esa en donde el pueblo no se codea con los senadores. Desde ahí veía, en aquel entonces, a un súper inteligente, y para mí encantador, Zoé Robledo, Javier Lozano Alarcón, Mariana Gómez del Campo, Roberto Gil Zuarth… Les digo, estoy hablando del 2014…

En ese entonces, existía un PRD abandonado por el hoy presidente de la República, por considerarlo un partido traicionero a la patria, que había hecho alianza con el PRI y le había abierto el camino a Peña Nieto para imponer la Reforma Energética.

Se veían ambos bandos divididos en aquellas épocas, sí… pero nunca como ahora.

Me tocó ver, en mi visita al Senado, como desde Tribuna se peleaban y después se andaba abrazando por ahí… Muy raro…

Bueno, pues les sigo platicando que el ahora ex senador amigo mío , me invitó a que por unos minutos bajara, ahora sí donde estaban todos los senadores y donde yo podía codearme con ellos.

Ese momento fue majestuoso para mí ver el Senado tan esplendoroso y hermoso con sus curules brillantes de tan limpios, con sus letras grabadas en la pared “La Patria es Primero”. Para mí fue muy emocionante… estaba yo realmente embelesada.

Era una especie de orgullo y de emoción, pero también de gratitud por aquella oportunidad, porque casi nadie tiene la oportunidad de encontrarse ahí en la vida. Pero ayer… ayer pasó ahí algo muy triste.

Lo que ayer pasó en el Senado me resulta profundamente lamentable, y quiero decir: para mí no hubieron víctimas ni victimarios; no hubieron agresores y agredidos o culpables e Inocentes.

El día de ayer, ya todos sabemos, la senadora por el PAN, Lilly Téllez fue dura y directa contra los miembros de Morena, llamándoles, entre otras, cosas “hienas”.

Esto provocó la furia de la morenista Lucía Trasviña y tanto fue así que se colocó frente a Lilly Téllez encarándola literalmente y gritándole, que ella no era ninguna hiena.

Lilly Téllez, algo inexpresiva, la miraba con paciencia para después decirle: “Sí lo eres, pero además eres una corrupta”.

Doña Lety ya de veras estaba empezando a perder la cabeza y por poco se va contra la bella cabellera de Lilly Téllez, si no es porque doña Citlalli Hernández llegó rápidamente a alejar a su compañera de ahí.

Me parece que Citlalli ya sabía que doña Lety sería capaz de golpear a Lilly y la alejó de ahí… como si fuera un partido de box donde Citlalli es la manager que le va a echar agua a la boca de la boxeadora, a quitarle la dentadura positiva y darle masajitos a la boxeadora para el siguiente round.

Pero ahí no quedó la cosa: La senadora por Morena, Rocío Abreu empezó con su sección de “Ventaneando” dentro del hermoso recuento Legislativo, para poner en el piso la dignidad de una mujer al contar, cuál Paty Chapoy, que Lilly Téllez era una roba maridos. ¡Háganme el favor si esto nos ocupa o no como nación!

Y por último andaban ya tan enfurecidos sobre todo las mujeres de Morena que una más le pasó a recordar a Lilly que gracias al adorado Andrés Manuel López Obrador ella tenía una curul en el Senado. Como si AMLO, además de que tiene el don de repartir embajadas, también tuviera el poder totalmente ilegal de regalar curules en el Senado para su beneficio.

Diría son Andrés Manuel “no me ayude comadre”…

Total que yo llego a esta conclusión: Nadie gana, nadie pierde, solo los mexicanos, porque este es el nivel de polarización que ha logrado el presidente en todos los mexicanos, esto qué pasó ayer en el Senado es el resultado de los discursos cargados de odio.

No está bien lo que hizo la Senadora Lilly. La oposición debe de ganar altura y respeto y jugándole al “Obrador” no se va a lograr.

Quizá Lilly, quiero pensar, conociéndola tan de cerca al Presidente, haya creído que era una buena estrategia comportarse como él se comporta todos los días, pero debemos demostrar los que no comulgamos con este gobierno y sus formas, que somos diferentes. Que nosotros sí somos diferentes.

La senadora Citlalli Hernández inmediatamente empezó a atacar por redes sociales, por Twitter pues a Lilly Téllez, lo cual me parece bastante cobarde por dos cosas:

Una, porque cualquiera puede atacar a quien sea tras la pantalla de un celular. Es muy fácil agredir así y es muy cobarde y dos, porque Citlalli llevaba meses teniendo bloqueada la opción de contestarle sus tuits, no obstante que hace unos días había quitado ese candado y ya la gente podía comentarle en su cuenta, nuevamente le vuelve a poner candado, como para asegurarse de no recibir agresiones, pero ella sí poder agredir.

Yo diría que todos, tanto los senadores de todas las bancadas, como los mexicanos, deberíamos de sentir avergonzados por lo que ayer sucedió en el Senado. Avergonzados y tristes, porque con niveles de discusión así no se va a llegar a ningún lado… sólo se genera una bola más y más grande de odio y de división mientras que el presidente entre su confusión por la filtración de información y entre sus berrinches y necedades, se sigue riendo yo creo de todo este desgarriate que sucedió ayer.

De veras que como nunca los mexicanos andamos divididos. De veras que como nunca alguien ha logrado separarnos y confrontarnos. De veras que se nos olvida que todos somos uno mismo, que somos mexicanos, que vamos en el mismo barco, pero aterradoramente parece que ya a nadie le asiste la razón.

Yo como mexicana me niego, no quiero mas deditos señalando a alguien más con gritos desde una tribuna, no quiero mas apodos e insultos, no quiero mas señalamientos de una mujer contra otra mujer por su condición sexual, por su vida íntima, incluso por su complexión corporal.

Ya no quiero más de esto… Se les paga una millonada para que legislen, no para esto…

He llegado incluso a pensar qué hay gente de Morena filtrada en el PAN, que está ahí tan solo para engañar y jalar agua al molino de Morena..

He llegado a dudar de todos los que ahí toman tribuna, me cuesta verlos como un ciudadano más que no tiene otro interés más que velar y defender a la patria.

Me siento cansada y harta de esto. Y lo peor es que no creo que termine y si termina no creo que termine bien porque se viene el 2024 y ahí les encargo lo que nos espera.

Ojalá me equivoque

Es cuanto.