El recalentado de Mariana Rodríguez

Ya son 4 días después de Navidad y en mi casa seguimos comiendo lo de la cena de Navidad. Qué rico, pero a los niños ya les está aburriendo. Y no es que coman cosas diferentes todos los días pero saber que es lo mismo de la cena de Nochebuena en ocasiones les causa como que hartazgo y ya no se les hace novedoso, aunque estuvieron esperando esa cena desde que se acabaron los recalentados del año pasado.

Mariana Rodríguez relanzó su éxito musical navideño de “Ponte Nuevo, Nuevo León”, sin Yawi y sobre todo sin Samuel García. Tal vez a muchos se les haga normal que Mariana Rodríguez haga eso. Lo que no es normal es que lo haga siendo la esposa del gobernador en funciones, ademas de tener una oficina en Palacio de Gobierno. Esto es el primer recalentado.

El tema es una canción de campaña y esa campaña al parecer, como la de Andrés Manuel, no ha acabado y no acabará nunca. Lo extraño es que en el video de esta canción solo salió Mariana Rodríguez y Samuel García salió muy poquito. No dijo el famoso “arráncate compadre”, en lugar de eso, unos niños dijeron “arráncate comadre” aludiendo a la famosa influencer regia.

Lo mismo pasó en la entrega de regalos navideños para los niños del DIF Capullos. Uno de los medios publicó que en esa entrega Samuel García “estorbaba”, nota que García después publicó en su cuenta de Instagram. Esto es el segundo recalentado.

Entiendo que la imagen de Mariana suaviza cualquier cosa que el “gobernator” haga mal y enaltece lo que pudiera estar haciendo bien. Pero esta sobreexposición de Rodríguez no es normal.

¿Qué es lo que quiere el gobierno del estado de Nuevo León? ¿Ocultar algo malo que viene pronto?¿Hacerle campaña política a Mariana Rodríguez con recursos del Estado? ¿Esconder la imagen de Samuel García?

Esta la gente tan embobada con la pareja de la gubernatura de Nuevo León que nadie hizo cuento del viaje que hizo García a Europa donde acabó en Roma. Ahora publicaron que se iban a Baja California a celebrar el cumpleaños de Samuel cuando no han cumplido ni 6 meses en la gubernatura. En ningún trabajo me han dado permiso de tener vacaciones con menos de un año en la empresa, menos con un periodo menor a 6 meses.

Esperemos que en Nuevo León se acaben las frivolidades y que ahora sí se pongan a trabajar. La sobre exposición en redes sociales nos hace ver lo que hacen cuando trabajan y ahora lo que hacen cuando no trabajan; creo qué hay que tener cuidado con eso.

Los gobernantes de cualquier estado de México son funcionarios públicos y no parte de la realeza de algún país, por lo que tienen que ponerse a trabajar.

Si van a hacer la canción de campaña de Samuel un himno, los recalentados cansan. Otra cosa, no solo hay niños necesitados en Capullos, hay muchos niños necesitados en otros centros de DIF y en muchos otros lugares de Nuevo León. Esperemos les empiecen a poner atención a esos y no solo a Capullos que por su localización es fácil de atender.

Nuevo León necesita resultados y resultados a la brevedad. ¡Échale Samuel!

Ricardo Pedraza en Twitter: @rickypedraza