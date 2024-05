Historia que tu hiciste Historia por hacer Porque nadie resiste Tus ganas de vencer Hala Madrid y nada más Himno del Real Madrid

El himno del Madrid no es el mas bonito del mundo. El himno más bonito es el de los Rayados de Monterrey que habla de valores deportivos y del espíritu del equipo. Hablemos del Madrid y de cómo se ha convertido en el mejor equipo del mundo dándole una segunda oportunidad a un técnico que había sido triunfador en el pasado cercano.

La contratación de Carlo Ancelotti como director técnico es un ejemplo perfecto de cómo no todo tiene que ser desechable y que personas que ya lograron cosas para el equipo lo pueden volver a lograr.

El 25 de mayo del no tan lejano 2015, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, decidió no renovar a “Carletto” por los resultados obtenidos en la última temporada que no eran los que esperaba la directiva o la afición. Ancelotti tuvo un año sabático, se movió por diversas ligas, alemana, inglesa e Italiana, donde obtuvo buenos resultados, pero no las glorias de estar en el mejor equipo del mundo.

El primero de junio del 2021, Florentino anuncio el regreso de uno de los DT’s más exitosos en el Madrid, Ancelotti volvía al equipo que lo había cubierto de gloria y que había dirigido para obtener títulos importantes. El conocía todo lo que tenía que ver con el Real Madrid de memoria. Lo único que no conocía era a la plantilla de jugadores actuales, bueno a algunos, pues otros estuvieron cuando el dejo de ser técnico merengue.

Carlo Ancelotti es un técnico de clase mundial, es el primero en conseguir ser campeón en diferentes países de las principales ligas europeas. Ha sido campeón en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y por supuesto España.

El 4 de mayo de este año quedo campeón con el Real Madrid y van rumbo a la 15 en la Champions. Carlo Ancelotti es uno de los mejores técnicos de todos los tiempos con 28 campeonatos como director técnico.

He oído, un poco hasta el cansancio, en estos tiempos electorales que lo viejo no funciona. La historia nos ha probado que personas que ya conocen las estructuras y saben que hacer pueden lograr mejores cosas que los que son nuevos. La experiencia si hace la diferencia y muchos de los DT’s europeos han aprendido desde las bases del equipo hasta convertirse en entrenadores exitosos. Basta ver a Pep Guardiola que estuvo desde las básicas del Barcelona y llego a ser el mejor entrenador del mundo.

La política no es de improvisados. Darles la oportunidad a los jóvenes está bien, yo fui joven y sé que se necesitan varios puntos de vista, pero entregarle los gobiernos a personas que no tienen una carrera, política o en la iniciativa privada, no es lo más inteligente.

Te puedes apoyar en el mejor gabinete, pero si no tienes la experiencia para manejarlo y sacar lo mejor de ellos, seguramente los que acabaran gobernado serán los del gabinete y la cara de o la gobernante solo será como una portada de revista.

Creo en las segundas, terceras o cuartas oportunidades sobre todo si se tiene la capacidad de autocrítica que es algo que les falta mucho a las generaciones actuales.

Realmente espero que en las elecciones piensen por quien van a votar y que elijan según lo que piensan. Hemos visto manifestaciones de todos los colores, pero en particular he visto una que parece más idolatría que manifestación democrática.

Puede seguir la idolatría y la ilusión, solo espero que la elección la puedan hacer por gente que realmente le sabe. Florentino Pérez supo que necesitaba a Ancelotti de nuevo, espero que los electores reflexionen su voto y piensen en lo que necesitan.

Galimatías