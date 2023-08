PROMETEO

Frases y razonamientos divertidos, creados por el abogado y escritor Ramón Durón Ruiz (1956-2016), a través de su personaje creado como “El Filósofo de Güémez”, que formaban parte de la sabiduría popular de los pueblos en el noreste de México. Si bien divertidas y a la vez complejas, eran parte de la reflexión política . Hay frases que se quedan en la memoria colectiva y se vuelven referencia, en muchas ocasiones no sabemos quién las dijo, pero son tan contundentes que las volvemos parte de nuestros dichos o del lenguaje coloquial.

Desde luego que hay diversas frases que se hicieron clásicas de algunos políticos mexicanos, reseño solo cinco como muestra de esa capacidad natural de verborrea, como las de Vicente Fox; “Pemex es igual que la Virgen de Guadalupe, son símbolos para los mexicanos que deben manejarse con mucho cuidado”… O bien Felipe Calderón “En spring break los únicos shots que se registraron fueron de tequila”… La de Antonio López de Santa Anna “Mi nombre será recordado por los mexicanos de todas las generaciones”… El caso de José López Portillo “Defenderé el peso como un perro”… O la de Andrés Manuel López Obrador cuando las cosas no le favorecen o se le critica…”Es un complot”.

En este proceso de suspirantes de uno y otro lado, ya se ven diferencias, no hay duda que quien pensaba que ya estaba decidido a que sería una carrera de dos, ya no lo ve tan claro, por un lado, Morena muestra diferencias en el tema de acarreo y excesivos gastos que han sido evidentes desde hace mínimo 2 años, de lo cual el propio presidente López Obrador consintió sin hacer señalamientos previos.

En el Frente Amplio por México si bien se consideraba que tenía a su candidata ya definida, incluso acrecentada por el propio presidente al ser su mejor promotor de campaña, se apareció otra candidata con amplia experiencia en debate y política, por lo que más sabe el diablo por viejo que por diablo y a lo mejor se les aparece. En conclusión, nada está decidido en la carrera de suspirantes y todavía falta tiempo en este proceso para el 2024.

Por otra parte, México cuenta con buenos indicadores macroeconómicos como lo son; reservas internacionales del orden de los 204 mil mdd, un tipo de cambio de 17 pesos por dólar, eso sí, con una tasa de cetes de 11.26%, UDIS en 7.81% y una inflación subyacente de 6.64%, lo cual no se ve que bajarán en el corto plazo. Como diría otro clásico “No le muevan a los alfileres”.

De acuerdo al INEGI la tasa de desempleo de la población económicamente activa es del 2.7%, sin embargo, la tasa de informalidad es cercana al 60%. Personas mayores a 15 años con capacidad y tiempo para trabajar son 60 millones de personas, más de 32 millones de mexicanos trabajan en la informalidad.

Entre 1970 y 2023 la población menor de 14 años de edad, pasó del 46% al 23% del total del país, la de 15 a 29 años de edad pasó del 26% al 24% y en relación a la población adulta de 30 a 64 años de edad pasó de 24 a 43%, en tanto que los adultos mayores a 65 años pasó del 4 al 10%. En poco más de 50 años la pirámide poblacional se invirtió y genera fuertes presiones en las finanzas públicas.

Con las modificaciones al tema de pensión universal y las excesivas prestaciones a jubilados de Pemex, CFE y en general el sector público, las jubilaciones año con año serán una presión sin contar con fuentes directas para su cobertura, esta administración hizo las modificaciones y bien en tomar en cuenta a los adultos mayores, sin embargo la presión anual en las finanzas públicas tiene solo dos opciones, incorporar año con año a las personas a la formalidad hasta lograr una tasa de informalidad no mayor al 30% de la población económicamente activa para el año 2033, o de lo contrario la presión obligara a endeudar al país, o bien concesionar o vender en los próximos años las obras emblemáticas de este sexenio.

No hay duda que el nearshoring detonará crecimiento del PIB, pero se requiere infraestructura en energía, logística y capital humano por región, de lo contrario no se aprovechara esa ventaja de cambio en la producción, temas que los suspirantes deben plantear con claridad y con objetivos logrables y no ocurrencias o subsidios.

Es probable que alcancemos un crecimiento superior al 3% del PIB en este 2023. Pero requerimos un crecimiento sostenido en niveles del 4% anual promedio para los siguientes 10 años. Al terminar este sexenio debido a la pandemia y al manejo que tuvo en 2019, nuestro crecimiento estará en la media del 2% promedio, que se ha tenido los últimos 3 sexenios, así que es el tema económico el que debe ser atendido con enfoque y menos radicalismos de ideología económica de uno y otro lado.

La economía tiene un efecto directo en los ecosistemas económicos regionales y en punto clave la seguridad. Los grupos violentos regionales que operan como franquicias de los grupos organizados e identificados nacionalmente, no podrían operar sin el consentimiento y apoyo de grupos políticos, judiciales y militares.

Marina asegura tres embarcaciones menores con más de 2.4 toneladas de cocaína en inmediaciones Acapulco (Cortesía Secretaría de Marina / Cortesía Secretaría de Marina)

Por décadas han operado de esa manera, hay regiones en donde la inseguridad es producto de la fragmentación de las franquicias delincuenciales y la incapacidad de las autoridades para poner orden, los ha rebasado.

No funcionaron los besos y abrazos, la prueba de ello son los efectos directos en la seguridad y economía en regiones focalizadas de Jalisco, Zacatecas, Guerrero, Tamaulipas, Veracruz, Morelos, Michoacán, Chiapas, Quintana Roo y Estado de México, por citar solo algunos de fuerte tema mediático. Las actividades ilícitas en México equivalen al 3% del PIB nominal del país, por lo tanto la violencia tiene efecto directo para las economías regionales.

Cuando el 30% de la población de Estados Unidos es adicta a algún tipo de droga o alcohol, su problema es nuestro problema, nuestra frontera no solo es para migrantes, sino para abastecer de porquería a sus adictos. Cada año se estima se generan cerca de 30 mil mdd en producto de actividades ilícitas (narco, extorsión, prostitución, economía informal de productos robados o importados ilegalmente), esos recursos representan casi el 50% de las remesas y se transforman en negocios formales (bienes raíces, restaurantes, autos) compra de armas o de vehículos, otra parte al sector financiero nacional e internacional, incluyendo paraísos fiscales. Es un hecho que hay regiones en el país cuya actividad económica depende en gran medida de esos recursos de procedencia ilícita.

No se puede eliminar de la noche a la mañana, ni se puede continuar por ese camino sin control. Tanto el poder judicial, el ejecutivo, los estados, las universidades, la sociedad, debemos razonar y cambiar este rumbo de manera inteligente y progresiva. Hasta ahora no hay una estrategia progresiva, más allá de la discursiva, el problema se ha vuelto más complejo y caótico en materia de seguridad y poder económico regional, así que la hasta hoy fracasada Ley de Extinción de Dominio que sería clave para dejar sin recursos al cortar el flujo de dinero, obvio con consecuencias para la corrupción política que también ha aprovechado el tema para enriquecerse con el desvió de recursos y beneficiándose de la impunidad, no ha servido. La inversión productiva requiere seguridad, este tipo de inversión no es especulativa, genera infraestructura, empleo formal y desarrollo.

De acuerdo al INEGI la población mayor a 15 años en México en términos absolutos es de 100 millones de personas, 53 millones son mujeres y 47 millones son hombres. En el sector informal, son 32 millones, de los cuales 19 millones son hombres y 13 millones son mujeres.

Tener una tasa de informalidad mayor al 60%, limita el desarrollo humano y el crecimiento, las entidades con una mayor tasa del 60% de informalidad son: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Puebla, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas. Y por otra parte las que están en niveles del 30 al 40% de informalidad son: Coahuila, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Baja California Sur.

Estos datos confirman la razón de los contrastes de la informalidad, se reflejan en la inversión e infraestructura regional, si bien los estados del norte tienen ventaja geográfica con los Estados Unidos, los estados del sur y del centro cuentan con mayores recursos naturales y humanos, el tema es organizar esos recursos con legalidad y en donde las acciones y los hechos mejoren esos indicadores de manera sostenida. Así las cosas, solo el 15% de los estados tiene una tasa de informalidad menor al 40%, en tanto el 32% de los estados tiene tasas mayores al 60% de la informalidad, pero donde reside más del 60% de la población del país.

Se debe ampliar la base de recaudación sin excesos de terrorismo fiscal, se debe cobrar al que más gana, pero sobre todo al que no paga ISR, o bien se genera una nueva Reforma Fiscal que integre todo el consumo diferenciando por región económica similar a lo que hacen en los Estados Unidos, se debe apoya a generar un mejor ingreso y distribución presupuestal, es necesario que México tenga un crecimiento sostenido anual del 4% en el PIB para los siguientes años y con ello revertir el estancamiento histórico, también se debe comprometer un mejor uso de recursos públicos, que mejoren la eficiencia a nivel federal, estatal y municipal.

Disminuir desigualdad social y regional con la correcta aplicación de recursos y no de clientelismo y corporativismos sindical., se debe asumir la responsabilidad en el uso de recursos públicos y su rendición de cuentas. Pero habrá que esperar a lo que decide el jefe en turno en México, que es el que sabe. Lo mío solo son expresar ideas y reflexiones basadas en datos formales .

Twitter: @MarioSanFisan | PROMETEO (previsión/prospección) | CEO FISAN SOFOM ENR

Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex Presidente Nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx