El próximo rival

Está por arrancar la Jornada catorce del actual Clausura 2022 de la Liga Femenil en nuestro país. Tigres Femenil viajará a la Ciudad de México en donde visitará el Olímpico Universitario de CU para jugar con las locales de Pumas Femenil. Un partido atractivo desde diversos puntos de vista.

Por el lado de la afición, la de las también universitarias, seguro se hará presente en el estadio al tratarse de un partido top en la temporada regular, por lo que significa jugar en contra de Tigres Femenil y lo que ello representa.

Por otra parte, creemos que en lo futbolístico se dará la misma tónica en el planteamiento del juego táctico de las locales, intentando emular al resto de los equipos que juegan contra Las Amazonas, en el sentido de cerrarle todos los espacios a su aparato ofensivo.

Pensamos que eso es lo que pasará porque para infortunio de las locales, su fútbol colectivo no parece generar muchas garantías en ataque que puedan poner en peligro a Greta Espinoza y compañía en la zona de defensa. Además, en cuanto a lo individual, el problema de Pumas Femenil está en que, a pesar de contar con jugadoras de gran nivel, no se les ha visto gran entendimiento y asociación entre ellas como para ser un punto a considerar en su ataque.

No nos mal interpreten, no es nuestra intención hacer menos al equipo universitario; la realidad es que no ha sido un gran torneo para ellas, están en media tabla y esta es una de sus últimas oportunidades para seguir sumando y asegurar su boleto a La Liguilla. Marchan séptimas, producto de cinco juegos perdidos, cuatro empatados y el mismo número de triunfos. Tienen apenas dieciséis puntos y con una diferencia de goles de más uno, por sus doce goles a favor, contra once en contra.

En contraste, lo dijimos y lo repetimos, Las Amazonas en sus últimos tres encuentros, marcaron dieciséis goles y recibieron cero. La balanza está muy inclinada para las de San Nicolás y hay una inercia positiva en el equipo en cuanto a funcionamiento colectivo y los resultados obtenidos. #SiempreContigoTigresFemenil

