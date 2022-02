El pensamiento empresarial que genera oportunidades

PROMETEO

El proceso actual que vive México en materia de negocios en este complejo año 2022, el confirmado crecimiento del PIB del 5 por ciento en el 2021, genera la necesidad de mantener un ritmo de crecimiento económico de ese nivel para garantizar desarrollo sostenido. Todavía la SHCP, no ha dado comunicación oficial con relación a cómo es que se logrará un crecimiento de ese nivel en los próximos tres años, como lo anuncio el Ejecutivo. El Sector Privado e incluso la Secretaria de economía, indican que, para este año, será de niveles de 2.5 por ciento el PIB proyectado.

Así mismo los temas de amplio debate, como la reforma energética, el desfase en el avance del Tren Maya, la consulta de revocación de mandato. Si bien el nuevo aeropuerto AIFA es un hecho que inicia operaciones en marzo 2022. Queda claro que el tema económico, por su bajo crecimiento y las fuentes de flujo necesarias para cubrir los programas sociales y las obras emblemáticas, serán fuerte presión para el cierre del 2024 y para los próximos años serán muy complicados para las siguientes administraciones. Esos proyectos deben tener también obligadamente los pronósticos de como aportarán al PIB una vez que estén operando y lleguen a punto de equilibrio.

Tema aparte es la reforma judicial y laboral, ambas se están quedando en expectativas sin cumplir, los tiempos procesales largos y burocráticos, no tienen satisfecho a nadie que recurre al Poder judicial, lo más lamentable es el costo y tiempo que generan los juzgadores tanto del fuero común, como federal. El tema laboral con un proceso que no se ha cumplido en tiempos, pero que no resuelve con justicia y un plan de regularización de los asuntos previos a la citada Reforma, el rezago acumulado de cientos de miles de asuntos laborales en el país, miles de ellos con laudos laborales sin ejecutar. Adicional a las controversias y diferencias en materia sindical.

Pero cada día, cada semana se presenta el debate por un tema o por otro. El ejecutivo es un experto en generar alterar los ánimos y provoca un verdadero activismo a favor o en contra en redes sociales y medios de comunicación, donde se generan opiniones de todo tipo, radicales, centradas, optimistas, pesimistas o incluso alteradas o falsas, aunque afortunadamente no pasa de esas discusiones que en muchos casos ya los grupos sociales, académicos, laborales o familias, evitan para no irritar su ambiente de integración, llamémosle que aplican la inteligencia emocional y evitar quitarse la palabra de por vida o mínimo un par de horas.

Este fin de semana se abrió otro frente de discusión, si se afecta o no la privacidad establecida en la Ley de Protección de datos, hay quienes coinciden con todo tipo de crítica con quien no es de su agrado y hay otro grupo relevante de quienes razonan los elementos, sin embargo, esto al igual que las diferencias diplomáticas con otros países. Si bien son asuntos que deberían tratase de mejor manera y no en polémicas banqueteras.

Son en mi opinión distractores de temas más relevantes, que son los cambios estructurales clave y no la defensa de medios de comunicación o sus voceros, por fortuna, cada vez hay un público más informado y selecciona mejor sus fuentes de comunicación.

Hay libertad de expresión en México, no es perfecta, además hay lugares en el país en donde el periodismo cuestiona o investiga los intereses creados de políticos y malandros regionales. Donde su seguridad e integridad física ha sido expuesta a la violencia local y debe haber mayor seguridad para ellos.

Ahora en redes sociales tenemos expertos en todo tipo de tema, que incluso hasta parecen mejor informados que sus voceros de cabecera en medios de comunicación, se observa un apasionamiento en ciertos temas, que, en otras épocas del país, los posicionamientos eran políticamente correctos. Hoy incluso personajes de la farándula ligera, que también ya se asumen conocedores en temas económicos y de seguridad. Por eso reitero en México hay libertad de expresión, no es perfecta, pero existe.

Pero estamos dejando de ver lo importante. Sin duda hay información de carácter global que genera inquietud en las actividades de negocios y de estabilidad económica, las consecuencias de la pandemia, los precios del petróleo, los conflictos en Ucrania, la posición con relación a la reforma energética con EU. O bien de carácter local, como el alto porcentaje de la economía informal, el índice de inseguridad en regiones perfectamente identificadas que aún siguen siendo factor en contra para generar inversión y empleo. Que son los asuntos que, si deben ser parte de la primera plana con información e investigación profesional, esos temas si nos impactan directo en la economía y las finanzas personales.

La verdad sí es que hay elementos válidos para actuar legalmente por conflictos de intereses a personajes públicos, la difusión de mentiras o datos personales, que se den hasta con la cubeta, que suelten sus memes y videos editados que les encanta exhibir en redes sociales.

Pero en los tribunales, hay que hacerlo bien y con pruebas sólidas; además considerando la aplicación y los retrasos que caracterizan al poder judicial mexicano. Una demanda civil se llevaría mínimo 2 años en resolver en primera instancia, luego recursos de apelación o amparo en México, se llevará otros 3 a 5 años, así que para cuando se resuelva el asunto judicial finalmente lo único es que hacíamos famosos y vigentes a las partes involucradas que no necesariamente gozan de la mejor imagen pública. Así que estos distractores mediáticos solo buscan auditorio y escándalo.

Así que debemos abrir nuevos retos de pensamiento y reflexión productiva. El año 2022, tiene situaciones relevantes en lo económico, ahí sí debemos incidir, es el momento del activismo empresarial, el tema fundamental. La actividad de negocios o empresarial, requiere de un propósito, de innovar y desarrollar talento. No importa ser un micro empresario o desde la dirección de una gran corporación, todos los días se toman decisiones, algunas son de corto plazo, otras de mediano y largo plazo. Por ello la información objetiva, razonada y enfocada de manera práctica es fundamental.

El momento que vivimos es inédito a nivel local y global, tenemos iniciativa o nos sentamos a contemplar como toman otros los espacios que dejamos. Debemos innovar y participar en integrar grupos que fomenten el activismo de negocios que nos apasione, que nos motive que nos generen ideas. Todo ello en diversos aspectos locales y regionales, planeación, tecnología, temas legales y fiscales. Debemos generar un propósito y objetivos claros o de lo contrario los ingresos y la utilidad están riesgo.

Debemos buscar esquemas de fondeo que apoyen la liquidez y el capital de trabajo permanente, las fuentes son el Sector Financiero y el Sector Bursátil. Son sectores en los que aparentemente no tenemos influencia y los políticos y funcionarios públicos son de escritorio y de intereses de grupo. Por otra parte, al sector financiero también le ha faltado creatividad y sinergias regionales.

Es un hecho que el mercado accionario es muy mencionado en medios y diversos especialistas, tocan el tema como verdaderos expertos y que para la mayoría les parece que hablan de algo difícil de entender para la persona común. Sin embargo, si lo explicamos de manera sencilla, se podrá ver el gran potencial y limitado desarrollo que se ha generado en la mentalidad de empresarios e inversionistas en nuestro país. Refiriéndome a las empresas que cotizan en el (IPC) solo son 145 empresas de las más de 4 millones que el SAT y Economía registran en sus datos oficiales.

Por lo tanto, es mínimo la participación de empresas en el Mercado Bursátil de México. Sin duda grandes corporaciones, que entran y salen, son prácticamente las mismas, el mercado no se desarrolla como debería, a pesar de que la actividad bursátil data en México desde 1850, sin embargo, no se desarrolló como debería, desde mi punto de vista no ha generado a formadores de mercado para darle mayor dinámica y acceso a PYMES y que BIVA o la BMV deberían tener como objetivo y desarrollarlos año con año.

El mercado bursátil mexicano es pequeño con relación no solo a los países desarrollados, sino incluso en Latinoamérica, el valor del mercado bursátil mexicano es no mayor al 30 por ciento del PIB. En Brasil con el 50 por ciento de su PIB y con más de 500 empresas en su mercado bursátil, o el caso de Chile que representa su mercado bursátil el 85 por ciento de su PIB y con 400 empresas cotizando en su mercado accionario.

A pesar de que es un mercado muy pequeño el mexicano, existen 36 Casas de Bolsa, Pero solo 5 Casas de Bolsa administran el 90 por ciento el portafolio. México, cuenta con dos Bolsas: BMV y BIVA. El 90 por ciento de las empresas que cotizan en Bolsa tiene su sede en la Cd. de México, el otro 10 por ciento está en Monterrey.

La CNBV, tampoco apoya, el tema de sobre regulación, afecta a las Casas de Bolsa que deberían estar desarrollando mercado, formando el pool de emisores (agrupación de empresas conservando su personalidad jurídica) en especial MIPYMES.

La Banca de desarrollo debería activarse en la segunda parte de este gobierno, pues ha sido una verdadera decepción su participación en el financiamiento al sector privado. Generando esquemas de garantías para ese pool de emisores, apoyando la integración y hacerlo por regiones, para evitar la concentración en solo algunas zonas, eso haría crecer la economía, generar interés de inversión de las AFORES, inversionistas profesionales nacionales e internacionales.

Los Bancos Comerciales y los Intermediarios Financiero como SOFOMES, FINTECH, SOFIPOS, SOCAPS y Uniones de Crédito principalmente, son clave para generar economías de escala, alianzas estratégicas y producir volumen de negocios, que se respalde con banca de desarrollo. Los temas de generar economías en recuperación, ideas y propuestas es lo que necesitamos para sacar adelante las economías locales y regionales.

Esta semana falleció don Jose del Águila, Directivo clave en Comermex, Inverlat y Scotiabank. De mente brillante y análisis aplicado en los negocios de planeación financiera. Descanse en paz y un abrazo solidario a sus amigos y familia.

Mario Sandoval en Twitter: @MarioSanFisan