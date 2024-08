Me topé con una nota del diario jalisciense “El Informador”, escrita por Rubí Bobadilla, y pienso que… “Houston, tenemos problemas”. Me queda claro que la autora de la nota debía ser muy muy joven cuando bajaron a Mexicana de Aviación en 2010, pero eso no es impedimento para conocer la historia, ni argumento suficiente para no hacer bien las cosas.

Y es que en este caso concreto, la falta de información sí es un elemento que le juega en contra, porque de la lectura de su texto es notoriamente visible que simple y llanamente “no investigó nada”.

Su columna titulada “Vuela bajo Mexicana de Aviación”, comienza con una falacia:

“A más de siete meses de reiniciar operaciones tras una quiebra, la Aerolínea del Estado Mexicano, conocida como Mexicana de Aviación, no logra “despegar” y mantiene bajos números de operaciones, a pesar de las millonarias inversiones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.” Rubí Bobadilla de “El Informador”

Y vamos con tiento: la Aerolínea del Estado Mexicano conocida como Mexicana, no ha reiniciado operaciones, eso es una gran mentira. De hecho, Nuevo Grupo Aeronáutico, la empresa que aglutina a Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías Caribe, Mexicana Inter, SEAT, Aeromexpress, Base de Mantenimiento MRO, Centro de Adiestramiento a Tripulaciones, por mencionar solo algunas, fue quien entró en concurso mercantil, y a la que se declaró judicialmente “en quiebra”, y hay que decirlo fuerte y claro, dicha sentencia sigue sin poderse ejecutar, esto es, no existe una quiebra como tal hasta hoy.

Podemos hablar de que hubo un cese de operaciones tras la venta de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA) por mil pesos a Jorge Gastélum Miranda, una semana después. Para lo cual creó de manera exprés una “Tenedora”, para que Gastón Azcárraga, el entonces dueño, pudiera librarse de cualquier responsabilidad del quebranto fraudulento.

Por eso me parece delicado que esta reportera omitiera investigar, para entender que Aerolíneas del Estado Mexicano no tiene nada que ver con las empresas de Nuevo Grupo Aeronáutico. En el texto que hoy comento se ignora olímpicamente que si la aerolínea militar lleva por nombre comercial “Mexicana”, es porque los trabajadores de NGA vendimos las marcas al Estado, para poder recuperar “algo” del dinero que no hemos podido cobrar.

La segunda falacia es cuando escribe “no logra ‘despegar’ y mantiene bajos números de operaciones”. Esto ya lo he explicado ampliamente, no se pueden comparar aerolíneas con un promedio de 18 años en el mercado y flotas que sobrepasan los 100 equipos, con una línea aérea de recién creación, apenas siete meses y cinco aviones; ¡es simplemente absurdo!

De hecho, hice la comparación con sus similares, y la operación de la nueva Mexicana va muy bien, superando incluso a Transportes Aéreos Regionales (TAR) que viene operando desde el 2012 en el Aeropuerto de Querétaro.

Mi petición, que bien puede tomarse como respetuosa recomendación, es que si van a escribir sobre aviación, antes tómense el tiempo mínimo para saber cómo funciona la industria, pues sólo he hablado del primer párrafo del texto, y como pueden observar, está plagado de mentiras, una tras otra.

La siguiente mentira: “a pesar de las millonarias inversiones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador”. Según esta reportera, Mexicana no despega, y aunque en efecto estamos subsidiando una aerolínea, debe saber que tiene proyectado encontrar su punto de equilibrio en 2028, lo cuál no me parece nada descabellado.

Se sataniza dicho subsidio olvidando por completo que en el sexenio de Fox y Calderón no subsidiamos una, sino más de 5 aerolíneas, por un espacio de cinco años, entre ellos a los hijastros de Fox, que se pusieron a jugar literalmente a “los avioncitos” con la línea aérea “A Volar”.

Y lo vuelvo a decir fuerte y claro, Mexicana de Aviación no ha reiniciado operaciones en ningún momento, a pesar de que la concesión de Compañía Mexicana de Aviación está vigente hasta el 2030. Quien empezó operaciones fue la Aerolínea del Estado Mexicano, que no tiene nada que ver con la original.

Es importantísimo dejarlo claro, sobre todo a periodistas como Rubí, que tienen el grado de licenciada en comunicación pública, en su caso por la Universidad de Guadalajara, obvien el rigor que este tipo de notas exigen. Comprendo que es un tema complejo, y que a pesar de tener más de una década de litigio, el caso Mexicana sigue sin resolverse del todo, pero eso no es suficiente para no poder distinguir entre dos razones sociales completamente diferentes.

Lo más sorprendente, fue que para sostener su punto, haya entrevistado a un coordinador del doctorado en estudios económicos de la Universidad de Guadalajara, Antonio Ruíz Porras, que no tiene ni peregrina idea sobre la industria aeronáutica. Porque no, el Estado nunca adquirió a Compañía Mexicana de Aviación por 815 millones de pesos, como sostiene. Esa es la cantidad que el gobierno etiquetó para la adquisición de las marcas y algunos bienes de NGA.

Otra vez, y aunque suene yo a disco rayado, nunca compraron la línea aérea, y ninguna empresa que pertenezca a NGA ha reiniciado operaciones en ningún momento. De verdad, no creo que sea tan difícil comprender la historia y los acontecimientos, ni tampoco es una tarea imposible de lograr el acercarse a alguien que tenga conocimientos mínimos sobre aviación.

Lo más divertido, ni siquiera pudo informarse de manera correcta cuántos aviones, y que tipo de equipos tiene la nueva Mexicana. Cito textual lo escrito por Rubí; “Al corte más reciente de junio, Mexicana de Aviación contaba con cuatro aeronaves: dos modelos Boeing 737-800 (para 180 pasajeros), donadas por la Fuerza Aérea Mexicana, y dos Embraer 145 (para 50 personas), arrendadas a la empresa queretana TAR.”

No Rubí, la flota son cinco aviones, tres Boeing 737NG-800 que -en efecto fueron parte de la Fuerza Aérea Mexicana-, cuya configuración es la estándar en ese modelo de aviones, y dos aeronaves modelo 145 del fabricante brasileño Embraer, pero que no se le rentan a TAR, sino a la arrendadora de aviones que le renta los aviones a TAR. La aerolínea no está facultada para rentar equipos, y eso está establecido en su concesión, que deja claro que sólo es para transporte de pasajeros, carga y correo.

Y no es solo porque lo diga yo. Tan fácil que es entrar a la página de la AFAC y ver las concesiones de las líneas aéreas; ahí viene claramente detallado qué es lo que legalmente pueden hacer.

Las aerolíneas no rentan aviones; eso lo hacen las empresas arrendadoras que se dedican a la adquisición de equipos, para después rentarlos a las líneas aéreas; no creo que sea tan complicado entenderlo. Si de verdad siguieran el tema aeronáutico, sabrían la polémica que existe, por ejemplo, sobre el contrato de “arrendamiento húmedo” entre Avion Express Malta y VivaAerobus. Y no, Avion Express no es una aerolínea, es una arrendadora de aviones, tripulación, seguros y mantenimiento.

La mala información a quien termina perjudicando, es a los que somos trabajadores de Mexicana de Aviación, que seguimos en espera de justicia. Primero por la falsa narrativa de que “ya regresamos a volar”, y entonces para qué seguimos exigiendo se nos liquide “si ya se arregló todo”.

Eso no es verdad. De ese famoso pago de 815 millones de pesos, tan sólo hemos cobrado la mitad, que corresponde únicamente a la venta de las marcas comerciales, y sigue pendiente el segundo pago, que si no se ha podido realizar, es consecuencia de una sentencia que dictó el poder judicial federal en un juicio de amparo promovido por un grupo de trabajadores de confianza, que ya habían sido liquidados previamente, pero ganaron el pago del 100% de la segunda dispersión. Una injusticia ante el escenario en que el resto de los trabajadores que apenas hemos cobrado entre un 7% y 10% del total que se nos adeuda.

Además debe quedar claro, este pago es una salida política que encontramos los trabajadores y el gobierno. No es un resarcimiento por parte del poder judicial, pues existen múltiples laudos ganados, que en la actualidad ya son incobrables, porque ya ningún bien de NGA alcanza a cubrir dichos laudos.

Es por esa razón que se trazó una ruta de salida, con una solución política al caso “Mexicana”, adquiriendo tanto de las marcas como de algunos de los bienes. Totalmente diferente a que, a la par de este plan, se gestó en el interior del gobierno federal la creación de una aerolínea del Estado, ¿ven como son dos cosas completamente distintas?

Por si no se acuerdan, tuvimos muchas trabas para conseguir que se concretara la primera dispersión, porque un grupo de no más de 240 sobrecargos jubilados, interpusieron un amparo para impedir se nos repartiera el dinero; fue cuando el gobierno pensó en llamar a la aerolínea “Olmeca-Maya”, como un plan b, en caso de que no se destrabase el berenjenal judicial en el que estábamos.

Sin embargo logramos los desistimientos necesarios en el amparo, y se hizo la primera dispersión, y gracias a ello la aerolínea militar lleva por nombre comercial Mexicana, y usa el logotipo, porque la adquisición fue por más de 200 marcas, entre las que se incluye por ejemplo “VTP” (Viaje Todo Pagado), que fue muy popular cuando operaba Compañía Mexicana de Aviación.