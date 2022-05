El año pasado nos escandalizamos con la relación de la candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores y su relación con la secta NXIVM de Keith Raniere. La caída en picada de la candidatura de Flores empezó con la filtración del video de una platica con un Raniere, líder de la secta. Esta secta de extorsión y violencia de género terminó con la candidatura por un video como el que, seguramente, muchos ejecutivos tienen al ir a tomar un curso con los consultores de moda.

Ahora, todo lo bonito que se proyectaba en la campaña, en la pega de calcas, en los activaciones para el voto, se ha ido desvanecido para mostrar la cara carcomida de un Nuevo León en picada. Ayer, en las preparaciones del festejo del día de las Madres, aparecieron las protestas por la muerte de una mujer. La muerte de Yolanda Martinez es una “cruz” más en la fresca imagen de nuevo gobierno neolonés.

¿Qué es lo que me preocupa? No he visto un esfuerzo conjunto entre las autoridades municipales y la estatal para contener este tipo de muertes. Ser mujer en Nuevo León es un peligro sobre todo si eres joven.

¿Dónde esta Fuerza Civil? Ese modelo de policía estatal que era ejemplo a nivel nacional. ¿Dónde están la Policía Regia, la de San Pedro, la de Guadalupe, la de San Nicolás, la de Juarez, la de Escobedo, la de Santiago? ¿Dónde están los alcaldes de todos estos municipios? ¿Escondidos?

El modelo del Nuevo Nuevo León parecía fantástico, una pareja joven con ideas frescas que no han cuajado ni solucionado los problemas anteriores. El gobernador hubiera querido iniciar con un presupuesto Base Cero, es decir, sin tomar en cuenta todos los problemas históricos del estado y los que estaban en desarrollo y a punto de explotar como lo han hecho en este inicio de sexenio.

Ni lo que puedan hacer o no en el Centro Capullos o la captura del Bronco han podido hacerle sombra al gran problema que tiene el estado en cuanto a violencia de genero. La hipersexualización de la sociedad regia, el clasismo y el racismo no ayudan nada a solucionar este tipo de problemas.

Si a esto le sumamos el problema que se tiene y se tendrá con el agua, al menos hasta que llueva y llueva bien, no se le viene un buen panorama en los próximos meses al gobernador de Nuevo León, legisladores y funcionarios públicos.

La gente observa y empezará a hacer juicios sobre lo que esta pasando a su alrededor. Los políticos no tienen control sobre el clima pero sí pueden trabajar en accionar nuevas estrategias de seguridad para que las mujeres se sientan seguras y sobre todo libres. Esperaría algo interesante y contundente para empezar a solucionar los problemas de violencia de genero. Culpar al “tejido social” es lavarse las manos, es tiempo de accionar algo y hacerlo ya.