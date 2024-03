SONORA POWER

Claro que la visión nacionalista de aprovechar plenamente nuestros recursos naturales y procesarlos para uso y beneficio de nuestro país, es la correcta, es lo necesario y además de todo ha quedado demostrado que es la vía para impulsar el nuevo desarrollo nacional.

Ayer, 18 de marzo, me tocó en suerte estar en la Ciudad de México y presenciar el acto en el que Claudia Sheinbaum presentó su visión de soberanía y energía sustentable, en el que se refirió al futuro de Petróleos Mexicanos y todo lo que tiene que con energía, y debo decir que no me sorprendió, esperaba de ella por congruencia y por conocimiento un plan como el que se lanzó.

El asunto es que la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia es consistente y congruente con la visión que se desea patentar desde su postura, de dar continuidad a lo andado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y profundizar en la transformación.

Sorprendente hubiera sido que dijera que se van a cerrar refinerías, o que se volverá al esquema de exportación de petróleo crudo y compra masiva de gasolinas en el exterior.

Claro que por su formación profesional y su experiencia, la candidata presidencial le agrega elementos e innovaciones a la visión ya patentada y encima de ello aporta un elemento de sensibilidad femenina, que solo alguien como ella podría tener.

Creo que sus 6 puntos son la esencia de esa visión necesaria para alcanzar un futuro competitivo para nuestro país, ya que reitera la necesidad de alcanzar y mantener la soberanía energética, retomando el control de la producción de combustibles y electricidad, pero también ofreciendo el acceso a la energía para impulsar su desarrollo.

Atender la agenda ambiental y la convergencia tecnológica para lograr una disminución de emisiones contaminantes y gases a la atmósfera es algo que resulta esencial.

Y claro que sus 10 estrategias también dicen claro que tipo de acciones se tomarán, comenzando por la negativa a encarecer o dejar en manos del mercado y de una supuesta libre competencia la dinámica de precios.

Por eso la seguridad de que no habrá alzas abruptas o programadas en los precios y que Pemex y la CFE se fortalecerán en lugar de privatizarse es alentador.

De la misma manera creo que explotar y aprovechar el petroleo y otros recursos naturales, como el gas natural, el litio y otros minerales para impulsar a México, es algo que resulta esencial.

Además la visión de dar pasos acelerados hacia adelante en la electromovilidad, tanto en transportes públicos como privados, habla bien de su visión y su estrategia t el enfoque a que las energías renovables sean uno de los sellos de su gobierno, marca una diferencia respecto a las políticas vigentes.

López Obrador ha hecho un gran trabajo en este aspecto, rescatando a la CFE y recuperando la infraestructura de refinación, rehabilitando las 6 refinerías que existían y que ya producen al 60%, comprando Deer Park y construyendo Dos Bocas.

Tener autonomía en el abasto de combustibles es una estrategia muy inteligente, pues por más esfuerzos que se hagan, la convergencia realmente llegará hasta el 2050, lo que permite avizorar que lejos de disminuir la demanda de combustibles seguirá en aumento, lo que adquiere un carácter geopolítico muy importante.

El que México tenga control del mercado interno de combustibles, permite justamente modular el mercado, reaccionar ante cualquier inestabilidad que pueda darse en el exterior y garantizar que independientemente de cualquier escenario exterior, nuestro país seguirá su marcha, pues no habrá quien nos pueda condicionar el abasto o venta de combustible.

Pero encima de todo, es una medida de ahorro, en el pasado se compraban hasta 60 mil millones de dólares al año de combustibles y México dependía de que empresas estadounidenses y chinas estuvieran dispuestas a vendernos la gasolina.

Hoy las cosas son distintas y de acuerdo con el presidente López Obrador a fines de este 2024 tendremos una autosuficiencia del 95%, lo que es un avance en grado superlativo.

La otra lógica de llevar la electricidad a todas partes y atender a las comunidades de menos de 2 mil 500 habitantes es la garantía de que se podrá impulsar el desarrollo regional y que la gente de todas partes podrá emprender sus actividades productivas y cotidianas, independientemente de lo apartado de su territorio.

En este aspecto no sobra apuntar que me agrada el hecho de que el Plan Sonora, impulsado y diseñado por el presidente y por el gobernador de Sonora, sean ahora parte de la estrategia y que la doctora Sheinbaum se haya decidido adoptarlo como propio.

Creo en la visión nacionalista que incorporó Andrés Manuel López Obrador y respaldo esa idea de fortalecerla que ahora adopta Claudia Sheinbaum.

Es más, creo que México tiene una perspectiva de futuro inmejorable a partir de esos elementos, ya que como es sabido, nuestro mercado interno sigue fortaleciéndose y nuestra economía creciendo, de tal suerte que en los próximos 5 años nuestro país podrá escalar como una de las 10 economías más fuertes del mundo.

No es fácil claro, pero con una visión clara, de desarrollo y con amor a nuestro país, lo podemos lograr.