Algunos analistas políticos especulan en torno al futuro de AMLO una vez que haya concluido su periodo presidencial en 2024. Los más optimistas prevén que el tabasqueño cederá la banda presidencial al candidato de Morena o de la oposición sin el mayor reclamo a las autoridades electorales. Consideran, pues, que él es un presidente demócrata y que estaría dispuesto a renunciar a la continuación de la 4T.

Otros ven que AMLO no aceptará los resultados de las elecciones presidenciales de 2024 si el candidato de Morena, y por tanto, el hombre o mujer que continuaría su proyecto político, no resulta ganador. Para ello, algunos vaticinan, el presidente hará usó de todas las fuerzas del Estado para impedir la consumación de lo que llamará “un fraude electoral perpetrado por el INE y por la derecha conservadora”. En esta misma línea, los analistas no descartan la intervención de las Fuerzas Armadas, lo que anticipa un peligro sin precedente para la democracia mexicana.

Otros creen que el presidente buscará reelegirse. Esta es, quizá, la menos probable de todas las opciones. Por un lado, la Constitución lo prohíbe, y por el otro, AMLO ya no tendrá tiempo ni las fuerzas políticas en el Congreso para realizar una reforma constitucional que lo permita.

Existe, pues, otra vía: la de perpetuar el dominio de AMLO en la presidencia no a través de su propio ejercicio del poder, sino con un “títere” surgido de las siglas de Morena. Entre los que no descartan esta tesis se encuentra Raymundo Riva Palacio, bien conocido por su oposición a la 4T, y quien ha sido objeto de múltiples ataques periodísticos, tanto por parte del presidente como de sus simpatizantes.

Lo que Riva Palacio y otros prevén es que AMLO, una vez instalado en su rancho o donde decida buscar su residencia, hará uso de su fuerza política “meta constitucional” para influir decididamente sobre el nuevo presidente para que éste “haga su voluntad”. En perspectiva histórica, fue lo que hizo Plutarco Elías Calles, conocido como el Jefe Máximo, para perpetuar su voluntad sobre Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodriguez. A la postre, el Maximato llegaría su fin durante la presidencia de Lázaro Cárdenas.

¿Planea AMLO un nuevo Maximato sobre Claudia Sheinbaum o Marcelo Ebrard? Complejo. A título personal, en un nuevo ejercicio especulativo, considero que el presidente no tendría la voluntad de gobernar a través de ellos, por lo que se antoja poco probable. Sin embargo, buscaría influir mediante el ejercicio de su “autoridad moral” para la perpetuación de la 4T.

Al final, todo dependerá de la fuerza del nuevo presidente para separar a AMLO y su visión de su proyecto político, aunque ello conlleve un posible descalabro de su popularidad. En otras palabras, la influencia de AMLO sobre su sucesor sería moral, no política. ¿Se entremezclan? Quizá. Veremos.