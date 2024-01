Estando en el extranjero, específicamente en Estados Unidos , me toco en un Uber un conductor oriundo del estado de Morelos. Regularmente no entablo plática con los conductores, pero al estar lejos del país es bueno saber cómo nos ven los paisanos.

Este paisano tiene cerca de 6 años fuera de México. Me contó que a él le toco el inicio de los mandatos de AMLO y del ex jugador de las Aguilas del América Cuauhtémoc Blanco. Preguntándole sobre el conocimiento de los candidatos me comento varias cosas.

Conoce quien es Claudia Sheinbaum, aunque no me dijo el apellido sabe que tiene un apellido “raro” y no común para los mexicanos. De ella me dijo que sabía que iba arrasando en las encuestas y que seguramente ella quedaría como la próxima presidente de México.

Sobre Xóchitl me dijo, “¿es la que va por el PRI y el PAN?”, le dije también por el PRD. Dijo que no le veía posibilidades y que iba muy abajo en las encuestas.

Le comenté al paisano, y todavía falta el candidato de Movimiento Ciudadano . Me dijo que si MC no iba con Morena, le dije que esta vez no iba con Morena. Imagínese, no se acuerda que el buen Yawi se había aventado un palomazo con Ricky Riquin Canallin en la alianza.

Luego me preguntó que si el candidato no iba a ser aquel muchacho. Le pregunté si se sabía su nombre, y me dijo que no. Le dije que Samuel y me dijo, si ese.

Seguimos hablando un poco de lo que le espera a los Estados Unidos y me contó un poco sobre Biden y sobre Trump y como veía las elecciones de los Estados Unidos, pero bueno, ese es otro tema.

Es interesante ver como el conocimiento de los candidatos, fuera de toda la influencia de los medios, tiene que ver con los resultados de la mayoría de las encuestas publicadas en México. La gente sabe quién es Claudia, aunque no puedan pronunciar su apellido. También saben que Xóchitl no va tan bien como mucha gente del frente cree. Y que no tienen idea sobre lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, y tampoco parece que les importe mucho.

Y eso que fuera del país llegan muchos mensajes vía redes sociales . El impacto que tiene Morena y sus candidatos fuera de México es algo que no me esperaba y el conocimiento de los otros candidatos tampoco. Quizá me toco un conductor que le gusta ese tema o quizá es lo que oyen todos los paisanos.

Este indicador, aunque es espontáneo, es interesante.

Esperemos los resultados de las próximas encuestas.