El famoso Claudio X. González

Los que un poco me han conocido por redes, sabrán que yo no simpatizo con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por muchas razones.

Pero hay algo en lo que le doy la razón al presidente: No hay, hasta el día de hoy, una oposición verdaderamente firme que vaya contra Obrador y que pueda ir contra él.

Apareció un personaje no hace mucho, Gilberto Lozano, líder de FRENA (Frente Nacional Ciudadano) que, aparentemente, empezó a tomar altos vuelos y parecía ser la oposición esperada por muchos .

El movimiento liderado por Lozano parecía ser fuerte y bien plantado pero fue más su protagonismo que sus ganas genuinas de ver por una mejor opción para los mexicanos. Resultó igual de intenso y bravucón que el propio presidente, y siendo ya nosotros un pueblo muy avispado, no quisimos (o al menos yo no quise) comprarme su discurso barato también cargado de mucho odio y resentimiento (ya de eso tenemos bastante).

Organizó un plantón en el zócalo de la CDMX, en el cual nunca pernoctó y prácticamente abandonó. Ya tenia a sus buenos seguidores, que también lo seguían identificándose con el sentimiento de enojo y de venganza contra el presidente Obrador, así igualito como él había y sigue entrenado a sus seguidores. Todo mal.

Pero después y antes de Lozano, apareció en las mañaneras y por lo general, casi todos los días otro personaje: Claudio X. González.

Particularmente es una persona por la que no siento simpatía ni interés, la verdad. Pero hoy me di a la tarea de investigar quién era y esto encontré:

Claudio X González Guajardo es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con una maestría y un doctorado en Derecho y Diplomacia por la Fletcher School of Law and Diplomacy, en la Universidad de Tufts.

Asimismo, es activista, cofundador de varias asociaciones civiles, tales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad; Mexicanos Primero; Bécalos; y cofundador y expresidente de Fundación Televisa; todas ellas, organizaciones que buscan combatir la corrupción, mejorar la calidad de la educación en México y hacer crecer el desarrollo tecnológico del país.

Además, es hijo de Claudio X. González Laporte, uno de los empresarios más respetados del país, presidente de Kimberly-Clark de México por más de cuatro décadas.

También es fundador del Movimiento “Sí por México” que pretende ser el partido político de oposición por excelencia. Pero sucede que aún cuando su currículum pueda parecer brillante o lo sea, a mí como ciudadana no me transmite nada este señor. Absolutamente nada: ni carisma, ni cercanía con la gente... nada.

No se cuáles sean los motivos por los que el presidente de México lo nombre tanto en Las Mañaneras (en realidad yo supe de la existencia de Claudio por el presidente ), no sé qué es lo que proyecta Obrador en Claudio o quizá su riqueza y poderío lo asustan.

Pero, básicamente creo que Andrés Manuel López Obrador lo ha hecho famoso. Le ha conferido un poder que Claudio antes no tenia y la gente desesperada por sentir que el país no tiene rumbo, ha apoyado a Claudio X. González como su líder cuando no le veo nada de liderazgo como para ser el que tanto estamos esperando.

Que tenga mucho dinero o que su papá sea ultra millonario no lo hace un mejor líder tampoco. Y ahora que se dice de izquierda, pues la verdad no se lo creo para nada. Se me figura una vez más otra persona que manipula a cierto sector de el pueblo para atraerlo. Ahora el discurso de él será “soy millonario pero me encanta pasear por Ecatepec”.

No... no me encanta, tampoco lo considero el que por fin asuma un liderazgo opositor y tampoco creo que le importe lo que yo piense de él pero quería expresarlo.

Es cuánto.

Claudia Santillana Rivera en Twitter: @panaclo