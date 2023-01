“Con voluntad, todo se puede solucionar”

Ahora que al parecer el mundo entero está esperando que con el juicio de Genaro García Luna, de una manera expiatoria, se acabe el narcotráfico, es momento de hacer una reflexión.

Mientras que prevalece esta empírica ilusión descrita en el párrafo anterior, que obviamente no se cumplirá, los millones de jóvenes estadounidenses que utilizan drogas ilícitas para mantenerse estables en ésta vida, desafortunadamente, lo seguirán haciendo.

Pareciera históricamente inconcebible que Estados Unidos sea el país que se consolidó como potencia mundial desde su fundación encabezada por Washington, Franklin y Jefferson, que sea el país que ha logrado tantos beneficios para toda la humanidad, incluyendo la estabilización económica y la paz mundial, y que no logre influenciar a su juventud para que dejen de utilizar drogas ilícitas.

Y ese es precisamente el más grave error de los Estados Unidos: haber promovido, de alguna manera, las drogas ilícitas, incluyendo cocaína, como estándares de estabilidad social, desde la película: “Sant Elmo’s Fire”, que en México se proyectó con el título: “El primer año del resto de nuestras vidas”, donde la arquetipa juvenil Demi Moore se tiene que drogar para ser líder de su grupo, hasta la popularidad de canciones como la que lleva el título: “I have to get high all the time to keep you off my mind” (tengo que estar siempre “elevada” para mantenerte fuera de mí mente), ademas de toda la presión social que se ejerce en los Estados Unidos entre los jóvenes con la necesidad de drogarse para poder pertenecer a grupos de amigos y amigas.

Pero los errores se pueden resolver, y aprender de ellos; lo que tienen que hacer en los Estados Unidos es concientizar, desde un gran alto nivel de liderazgo, a toda su juventud, e influirla psicológica y socialmente, para que dejen de consumir drogas ilícitas, y esto progresivamente se globalizará, en lugar de estar haciendo circos mediáticos del mas alto nivel con los mexicanos, que también se vieron obligados por esa presión descrita, a participar en el narcotráfico existente, desafortunadamente, hasta hoy.

