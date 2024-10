En España celebran el Día de la Hispanidad el 12 de octubre. Los gringos le dicen Columbus Day. En México le quieren cambiar el nombre al día de la resistencia indígena.

Todos estamos por “anca la madre”. Ni es el Día de la Hispanidad porque hubo una masacre, ni tampoco es el día de Colón porque él que descubrió América fue Américo Vespucio y menos es el día de la resistencia indígena pues no hubo resistencia ni mucho menos.

España no quiere pedir disculpas porque dicen que no fueron ellos y que tampoco fue una ofensa a la gente de México. México quiere una disculpa pues dicen que sí fueron ellos y que a los que ofendieron fueron a los pueblos originarios .

No nos hagamos tarugos dirían por ahí. ¿Por qué se celebra el Día de la Hispanidad si no fueron ellos los conquistadores? Esa es la parte que no entiendo.

La presidenta Claudia Sheinbaum tiene razón en que pedir perdón enaltece y realmente no entiendo porque la corona española no puede mandar una carta donde pida disculpas por los daños causados hace 500 años. Mire que con esas disculpas ni Cuauhtémoc va a revivir ni todo el oro que se robaron va a regresar al país.

Los mismos españoles, que no son los que corrieron a los judíos sefarditas de España si aplicamos el mismo principio de disculpas, se disculpan con los judíos por la inquisición de la que fueron parte hace muchos años ya. Es más, con el perdón van a reconocer que pertenecen al país y muchos han tramitado ya su pasaporte y nacionalidad española por el perdón que pidieron los ibéricos, incluidos España y Portugal.

¿Cuál es la diferencia de pedir perdón por la brutalidad con la que se atacó e invadió a los pueblos originarios de México?

Oigo comentarios donde dicen que pedir perdón no cambiaría nada. Pues fíjese que sí cambiaría algo, no el pasado pero sí el futuro. Si en España pusieron una manta donde dice “Nada por lo que pedir perdón” es la razón más grande para pedirlo.

Dicen que “quien se excusa, se acusa”. Imagino que, en España, los novo castillenses están pensando que no tienen por qué pedir perdón si le hicieron un favor a los habitantes de América cuando no fue así.