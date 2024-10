El Detector de mentiras es una de las novedades de las Mañaneras del pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Se desea que tenga éxito tanto en sus estadísticas de audiencias como en lo relacionado con la objetividad de lo que denuncie.

Andrés Manuel López Obrador tenía una sección parecida, Quién es quién en las mentiras de la semana, conducida por Elizabeth García Vilchis. Esta mujer adquirió una gran popularidad porque batallaba bastante para leer los textos que preparaba.

La nueva sección de las mañaneras de Claudia, el Detector de mentiras, la conduce Miguel Ángel Elorza Vásquez, un veracruzano no solo muy preparado —es licenciado en filosofía con estudios en España—, sino que no se equivoca cuando lee sus textos. De ahí que pronto circuló un chiste en redes sociales: “¡Nos estafaron, trajeron a un Vilchis que sí sabe leer!” .

Será difícil para Elorza competir con Vilchis. Porque, ni hablar, nos divierten más quienes meten la pata o hacen el ridículo. Esta es una explicación del éxito de tantos años de Chabelo en la televisión mexicana. Su programa no sobrevivió sin él porque solo podía haber un En Familia conducido por tan grotesco personaje. Conste, no crítico a Vilchis, solo subrayo que ella hizo de los errores un estilo que gustó, y mucho.

El más serio Elorza Vásquez, antes de llegar a las mañaneras de la presidenta Sheinbaum, coordinaba la plataforma Infodemia Mx del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, una iniciativa que tiene como objetivo combatir la epidemia de noticias falsas. Creo que nació debido a la pandemia de coronavirus.

En su estreno en las Mañaneras del pueblo, el especialista en filosofía Miguel Ángel Elorza Vásquez dijo que la infomedia es “la principal amenaza a la democracia en la era moderna”. Y añadió que el término infodemia fue acuñado “por la Organización Mundial de la Salud, para señalar los intentos deliberados por difundir información errónea”.

El titular del Detector de mentiras cayó en una inexactitud, no muy grave: la palabra infomedia no fue acuñada por la Organización Mundial de la Salud para referirse solamente a la información falsa, sino a la “sobreabundancia de información, precisa o no, que ocurre durante una epidemia”.

Sin duda, casi toda la información que se difunde durante una epidemia es falsa, pero en la sobreabundancia de noticias también hay algunas verdaderas que, al mezclarse con las mentiras, complican el entendimiento del problema.

Dijo el titular del Detector de mentiras que lo importante en su sección será “desarticular noticias falsas que dañan la conversación pública; estas potencian el riesgo de conflicto, violencia y amenazan las perspectivas a largo plazo de impulsar la democracia y la cohesión social”.

En el tracking ClaudiaMetrics ya habrá oportunidad de pedir a la gente que evalúe el trabajo de Elorza Vásquez, quien sí sabe leer, y compararlo con lo que hizo García Vilchis, la mujer que se convirtió en celebridad por sus fallas en la lectura.

Una respetuosa pregunta a la presidenta Sheinbaum y al señor Elorza Vásquez:

¿El Detector de mentiras también señalará las noticias falsas que afectan a la SCJN, que son muchísimas; que desprestigian a los partidos de oposición, evidentemente tan calumniados como Morena, y que se lanzan para atemorizar a la prensa mexicana crítica —hablo de la más objetiva y profesional—, esto es, al grupo de periodistas que por sus opiniones, solo por sus opiniones, diariamente en redes sociales se les ataca con toda clase de embustes por parte de legiones de simpatizantes de los dos pisos de la 4T?

La pregunta tiene sentido porque, dice el refrán, lo que es parejo no es chipotudo. La conversación pública es un bien a proteger, pero en la misma no solo participan quienes apoyan al gobierno, sino también quienes lo cuestionan.