No se puede decir que hay una desorganización del Gobierno del Estado de Nuevo León porque no es su primer año organizando esta celebración. No es ilegal, pero tampoco es tan inteligente tener un desfile al que nadie ira solamente por cumplir.

El 20 de noviembre es el tradicional desfile militar que se celebra en muchos estados del país. Siendo Nuevo León un estado que ha tenido problemas de inseguridad y violencia, no sobra mostrar el poderío de armas que se tiene sobre todo cuando en lo que va del año hemos oído más veces “Black Mamba” que Tesla y eso ya es decir algo.

El desfile se hacia el 20 de noviembre antes del invento de los festivos móviles y el buen fin y todo ese rollo. Ese día por la mañana muchas escuelas públicas desfilaban haciendo las tablas gimnásticas, algunos deportistas desfilaban también y las estrellas del show, los militares.

No recuerdo otros años pues son fechas en las que regularmente no estoy en casa, pero este año se les ocurrió hacer el desfile el miércoles 20 de noviembre, día en el que nadie puede asistir ni los colegios ni las familias ni nadie que sea medianamente responsable con su trabajo. Además, este desfile bloquea el centro de la ciudad causando tráfico a las personas que si tienen que ir a trabajar.

¿Por qué hacerlo el miércoles cuando este día no es festivo? No lo entiendo. Entiendo que no lo quieran hacer con la presidenta Sheinbaum pues está en una cumbre de suma importancia para México, pero en Nuevo León, ¿Cuál es la excusa?

Yo creo que muchas personas podrían asistir a ese desfile como fiesta cívica sin tener que faltar a sus deberes laborales o escolares. Esperemos que no estén haciendo estos desfiles solo para cumplir y no para compartir con la gente que al final son los que eligieron a los gobernantes.

Que, si nadie iba a ir por el Buen Fin, créame que me acabo de enterar que paso y si fuera así, el último día de ofertas las tiendas ya están saqueadas y abren más tarde que el comienzo del evento.

Esperemos que el próximo año los desfiles se realicen cuando es el día festivo para que todos lo podamos apreciar y no en un día laboral donde tendremos que hacer malabares para enterarnos que paso.

No puede ser que sean más organizados los de la Caravana Coca Cola o los del desfile navideño de Liverpool que los gobiernos de nuestro país.

¡Ánimo!