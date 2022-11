cambio de placas como el que se está pidiendo ahora. Hablando con mi familia regia me han dicho que en promedio han hecho filas de más de una hora para poder obtener las nuevas placas. ¿Por qué se tiene que hacer este cambio de placas? ¿Por qué el gobierno del estado esta buscando que esto se de? ¿Por qué tiene que ser antes del 30 de noviembre?

En la pagina del ICVNL habla sobre la inseguridad de las placas anteriores. Dice que el 90% de los siniestros viales no coincide el propietario del auto y el conductor. También dice que 8 de cada 10 delitos se cometen en vehículos no identificados o con placas viejas y desactualizadas.

La razón para cambiar de placas es porque el diseño está “acorde a estándares internacionales”. Cuentan con tecnología de última generación. Permiten el monitoreo de vehículos desde las cámaras del C5. Y que por esto brindan seguridad en todo el estado.

Como dicen, aludiendo al programa de Discovery Channel, El Precio de la Historia, “no lo sé, me parece falso Rick”.

Las placas no pueden ser inseguras por ser viejas, son inseguras porque no se le ha dado un seguimiento a los movimientos de compra venta de los automóviles. Porque ha lagunas en los traspasos de vehículos. Si el 90% de los accidentes viales no coincide el conductor con el propietario debe de ser por cientos de razones que no tienen que ver específicamente con las placas. Imagino que todos los accidentes son de coches que tienen más de 5 o 6 años circulando con las placas antiguas y por eso no hay esas coincidencias. A otro perro con ese hueso.

Dicen de la razón para cambiar las placas es porque están acorde con estándares internacionales. ¿Cuáles son esos estándares internacionales? Las placas se ven exactamente iguales a las anteriores, no veo la diferencia. Habría que conocer cuáles son las tecnologías de ultima generación que hacen que estas placas sean superiores a las otras y cuál es la urgencia para cambiarlas y porque tiene que ser obligatorio para todos los vehículos.

El replaqueo ha sido tradicionalmente un instrumento de recaudación para el estado. Con la desaparición del pago de tenencias por Jaime Rodriguez “El Bronco” , al estado se le quito un instrumento donde podía hacer su vaquita para gastos que no tienen que ver con el gobierno federal. Esa bolsa la ponchó el Bronco el sexenio pasado y el actual gobierno busca una manera de recuperar esta lanita sin bajar su popularidad.

Se puede decir que el cambio de placas es una especie de “nuevo impuesto” disfrazado de “vamos a darte mayor seguridad”.

¿Qué les garantiza a mis paisanos que no vuelva a suceder lo que están enunciando como razones de seguridad para que exista este replaqueo? ¿Cuántos años pasaran para que a otro gobernador(o al mismo) se le ocurra que tiene que haber un nuevo replaqueo porque las placas son inseguras? ¿Cómo se reforzaran los sistemas y los tramites en automóviles para que estos tengan el registro de la última información que hace que estos sean seguros?

Muchas preguntas con el replaqueo y muchas razones para cambiar las placas que me parecen no tener sentido.

Lo que viene son las “amenazas” suaves por no haber cambiado las placas, los tránsitos juntando para su navidad pues “no tienes las placas nuevas” y los miedos de que “no va a valer el seguro” a los automóviles con placas foráneas , seguramente, serán mas detenidos por no tener placas del estado. Ahora viene la “otra recaudación” la que no es oficial y que empieza con un “Uyyy, joven”.

Esperemos que en las cuentas del estado podríamos ver el uso que se le esta dando a este dinero recaudado de manera voluntaria pero con manita de puerco. Un arreglo a el trafico que se hace en la avenida Lázaro Cárdenas para salir a la Carretera Nacional no caería nada mal.

¿Usted qué cree?