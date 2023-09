Egan Bernal completó el Tour de Francia y la Vuelta a España este verano, pero competir por los premios aún no era una opción. En 2024, el colombiano, que sufrió un grave accidente en enero de 2022, espera poder volver a competir con los mejores. “Todavía me siento un ganador, tengo muchas ganas de ganar”, dijo a GCN después de la Vuelta.

“La Vuelta estuvo bien”, dijo Bernal, quien terminó la vuelta en el puesto 55. “Tuve mejores sensaciones que durante el Tour de Francia. Me siento más fuerte en general, tanto mental como físicamente. Entrené muy bien este invierno, pero tuve un verdadero revés cuando tuve que parar a mitad de temporada por mala suerte (Bernal sufrió una lesión de rodilla en la Vuelta a San Juan y posteriormente se cayó en la Vuelta a Hungría). Eso no fue lo ideal. He hecho todo lo posible para estar en la mejor forma posible tanto para el Tour como para la Vuelta”.

“El objetivo de hacer dos Grandes Vueltas era devolverme los kilómetros y la base de mis piernas”, explica el corredor de 26 años. “Fue un gran bloque para mí. Nunca había tenido tantos días de competición en una temporada. Llevo participando en carreras WorldTour desde Cataluña. No pensaba en conseguir resultados esta temporada, sino en la próxima”.

El próximo año, Bernal quiere volver a generar resultados. “Es un proceso y no sé dónde terminaré, pero espero más de mí mismo. Todavía me siento ganador, tengo muchas ganas de ganar. Me veo compitiendo con los mejores. Para eso trabajo”.

¿Podrá Bernal competir en el futuro con los hombres del Jumbo-Visma, que actualmente mandan en las Grandes Vueltas? “Me encantaría mucho”, respondió el escalador del INEOS Grenadiers con una sonrisa. “Quiero estar en mi mejor forma porque me gusta correr agresivamente. Cuando ves que estos muchachos son tan dominantes, quiero estar ahí y hacer algo”.