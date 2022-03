Ecos financieros en México

Los escenarios de crecimiento siguen siendo con diferente óptica, para el sector privado e incluso para Banco de México, se estima en un nivel promedio del 2%, en tanto para la SHCP el crecimiento no llegara al 4%, menos al 5% que el presidente comprometió hace unas semanas, su argumento es la falta de inversión privada o a la carencia de impulso en los programas de inversión pública, así como los cuellos de botella internacionales que afectan la proveeduría en sectores clave de la industria de exportación y la volatilidad de los mercados financieros que generan inestabilidad.

En la recién concluida 85ª convención Bancaria, Ramírez de la O aseguro que la economía mexicana sigue en camino de recuperación, que el gobierno ha contribuido con 630 mil millones de pesos para impulsar la economía, la cual han dispersado en proyectos de infraestructura como el AIFA que recién inicio operaciones, Dos Bocas que debe concluirse en este segundo semestre y el desarrollo actual del Transístmico y el Tren Maya. Sin embargo, el acompañamiento de los grandes capitales y el entusiasmo del sector privado no ha ido en armonía. Lo que significa que AMLO no ha logrado entusiasmar al capital privado nacional.

Si bien hay cerca de 21 millones de trabajadores dados de alta en el IMSS, que es un buen dato de recuperación en empleo formal, sin embargo, tenemos un 55% (35 millones de personas) de economía informal. La tasa de desempleo es del 4%, la realidad es que es un dato subjetivo ante la altísima tasa de informalidad. Par tener un mejor contexto de contribución en la economía por cada 100 pesos generados del PIB 78 pesos los generan los empleos formales y 22 pesos la informalidad.

Las autoridades financieras no generan respuestas y alternativas en ese sentido, pues la mayoría de nuestros funcionarios por más de 3 décadas, han sido académicos y técnicos de alto perfil, por lo que la aplicación de medidas en el mundo real no les funciona si no la entienden en su olimpo técnico y político. La política económica en nuestro país la han ejecutado técnicos y académicos becados por el propio gobierno en su momento, que no han vivido la realidad de los sectores productivos de las MIPYMES, mas allá de los grandes corporativos privados nacionales y extranjeros y que en la mayoría de las ocasiones cuando salen del gobierno en turno se van de empleados de esas grandes corporaciones.

Para darle un tono de entusiasmo e impulso a la convención, la SHCP y la ABM informaron sobre un paquete de crédito destinado a las MIPYMES por 10 mil millones de pesos , para lo cual dicen están en coordinación con los propios bancos y la CNBV. Desde luego que todo apoyo a estas empresas es bueno, lo malo es que no se dice como, en donde, cuando y que tipo de diferenciador tendrá ese programa para las MIPYMES, por lo que se vuelve otro discurso donde los dichos no tienen definido el trecho para que se conviertan en hechos.

En México hay dadas de alta como empresas en el IMSS que registran a sus trabajadores a 1 millón de empresas, el 90% son MIPYMES, eso es que si fuera créditos de 1 millón de pesos en promedio sería una derrama para 10 mil empresas o si fueran 500 mil pesos para 20 mil empresas, luego entonces es una cantidad muy pequeña de empresas a financiar del universo empresas registradas como generadoras de empleo formal.

Tampoco se toca el tema del letargo procesal de los asuntos judiciales por carteras emproblemadas, lo cual encarece el crédito por la incertidumbre jurídica para recuperar un crédito de manera líquida en el tiempo, lo cual ha provocado la orientación a créditos de nómina y personales. Por lo que el crédito productivo sigue en etapa de espera, pues el Poder Judicial no está presionado para mejorar. Y lo increíble en mi opinión, el tema NO se tocó en la Convención Bancaria y era una magnífica oportunidad de exposición de motivos.

La tecnología y las Fintech, son parte del proceso de evolución del sector financiero del país, la digitalización y sus ahorros, es un potencial para simplificar y agilizar trámites, de igual manera debe asociarse a los temas judiciales y a integrar las mejores prácticas, que potencialicen al sector productivo nacional.

No se trata de fomentar el asistencialismo empresarial, se debe dar claridad con programas adecuados para el sector empresarial, definiendo los apoyos para los sectores que generan exportación y para los que atienden el mercado interno en productos o insumos que sustituyan importaciones, enfocados a MIPYMES regionales que detonen empleos de calidad, que se fortalezca el espíritu emprendedor y el arraigo productivo en las regiones. La Convención Bancaria volvió a ser presencial, hubo exceptivas y anuncios que si logran aterrizarlos habrá sido un buen esfuerzo.

En los próximos días se anunciará el acceso de información al banco de datos de Banamex y se definirá quienes son los postores formales a participar, que gane el mejor y de preferencia de capital nacional, hay que recuperar el control del sistema de pagos de la 15ª economía más importante del mundo. No es un tema meramente patriotero, tiene que ver con la generación de crecimiento económico y riqueza productiva para el país.

En ocasiones me parece que nuestros especialistas del gobierno y del sector privado en materia financiera y económica, incluido el periodismo (que además les encanta filtrar rumores sensacionalistas), parecen catadores de vinos, que analizan y determinan con expresiones técnicas sofisticadas o llenas de anglicismos para señalar el éxito o fracaso en el mercado, confundiendo solo al cliente, cuando puedes hacerlo sencillo y simple en tu expresión para determinar que es bueno y que es malo en los asuntos financieros de crédito y ahorro.

Mario Sandoval Chávez en Twitter @MarioSanFisan