Houston, Texas.

Les platico:

Luis Donaldo Colosio, en gira por Houston, se reunió esta semana con empresarios y la Cónsul de México en esta ciudad, patrocinados por the Greater Houston Partnership.

Entrada la tarde, con estudiantes y miembros del Consejo Mexico Estados Unidos del Centro México en el Baker Institute y anocheciendo en el futurista centro de negocios ION en el centro de la capital de la energía.

“Resilencia, como parte del DNA de una ciudad”, fue el nombre de la conferencia y mensaje que vino a dar por tierras tejanas. Con su personal acento británico en el idioma de Shakespeare, el alcalde de Monterrey habló de la capacidad de las ciudades resilientes (palabra tan de moda ahora) de absorber, recuperarse y prepararse para impactos futuros (económicos, ambientales, sociales e institucionales).

Específicamente en el tema económico, la resilencia prepara a las ciudades para recibir a diversas industrias, crear condiciones dinámicas para generar crecimiento, usar técnicas de innovación, proveyendo oportunidades de empleo, educación, servicios y entrenamiento de habilidades.

Bien, por la mentalidad progresista del regio por adopción.

Continúa nuestro edil hablando del llamado Triángulo de Texas, formado por polígono que hacen las ciudades de Houston, Dallas-Fort Worth, San Antonio-Austin.

Una de las zonas mas dinámicas del mundo, con un producto interno bruto de más de 2 billones de dólares (en español) - 2 trillions en inglés -.

Cantidad mayor que toda la producción de México.

Aledaña a esta área, se encuentra el Triángulo del Sur, donde se conectarían San Antonio, Laredo, el Valle de Texas, Corpus Christi y la parte norte de los estados mexicanos de Nuevo León y Tamaulipas.

Según el político ponente, estas zonas comparten no sólo lazos culturales muy profundos, si no que tienen más en común entre sí que entre sus contrapartes del Norte de EU o del Sur de México.

Las oportunidades para estas áreas son inmensas.

Aprovechar y detonar estas sinergias, requiere invertir en capital humano y crear alianzas regionales entre Gobierno, Academia y Empresarios.

Hasta aquí el mensaje de futuro alentador y diametralmente opuesto al que escuchamos en el resto de políticos mexicanos.

Al abrirse la sesión de preguntas y respuestas, fue inevitable que el hijo pródigo de Bahía de Kino le diera su coscorrón al Gobierno de la 4T cuando se trato el tema en las energías limpias y de la aparente política de retroceso hacia combustibles fósiles... “Afortunadamente, le falta menos un año para irse...”.

Un incisivo comentario de un académico de Rice University acerca del drama que protagonizan el Gobernador Samuel García y el Congreso de Nuevo León. “¿drama?... una telenovela, dirás...” y se abrió de capa diciendo que el Estado necesita un Gobernador y uno que cumpla su palabra. ¡¡tómala, compadre!!

Lo que se dice en Houston se queda en Houston:

El moderador entonces bromeó con el hecho de que “esto no saliera de la sala de Conferencias”, “lo he dicho en otros foros, Samuel es un hombre muy ambicioso y esa ambición lo está haciendo tomar decisiones poco prudentes, movido por el hecho de que a muchas personas no les convencen las otras opciones para la presidencia de la república”.

El Centro México tiene más de 2 años invitando a Luis Donaldo a Houston.

¿Por qué ahora?

Ya relatamos lo que vino a decir, podrá el lector reflexionar si hay otras lecturas del momento en que vino a Texas, de lo que dijo, de lo que no dijo, de lo que nos dejo entrever, de otras intenciones que rondan en su mente, sí las hay.