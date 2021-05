¡Y volvió a pitar la Máquina!

Lluvias de memes al respecto de las finales donde el equipo Cruz Azul se presentaba, el término “cruzazulear” se adjudicaba a quién se quedaba a la orilla de un triunfo, se acabó “el amarre”, por fin después de 23 años y meses, La Máquina Celeste del Cruz Azul alza victoriosa el trofeo de la liga de futbol mexicana… larga sequía que no acabó con su afición, la cual gozosa, por fin vio coronar sus anhelos al ver a su equipo triunfador…

Cosas muy curiosas observamos en el encuentro final, donde algunos alegaban fuera de lugar al gol del empate, que sin lugar a dudas daba en marcador global, la victoria esperada, la presencia de Mikel Arriola, ahora presidente ejecutivo de la liga MX aún se percibe un tanto extraña, el político metido ahora en temas futboleros resalta como piojo en leche, ¿no pudiendo competir contra Claudia Sheinbaum por la jefatura de gobierno y se conformó con dirigir empresarios? Los resultados al frente del IMSS no lo dejaron muy bien parado, si es que hurgamos en la historia…

La incómoda presencia de Mikel Arreola, ex funcionario en el sexenio de EPN.

Disculparán el desliz narrativo, pero su figura pisando césped en terrenos extraños me resulta hasta un tanto incómoda, como incómodo resultó su arribo al sector y los aficionados gritaron al respecto: “¿Y así quieren que nuestra liga sea de las mejores, con gente corrupta; creen que los aficionados al fútbol no lo conocemos y de dónde viene. Y luego que sigue, partidos amañados para hacer dinero?…” Pero ya sabemos que a la porra no la respetan; en fin, los señores de corbata del fútbol mexicano sabrán que se traen entre manos, al fin y al cabo sólo se mueven algunos miles de millones de pesitos en ese deporte…

Cruz Azul es campeón tras la salida de Billy Álvarez: aficionados.

Hablando de cosas extrañas, los aficionados del ahora flamante campeón futbolero, Cruz Azul, ni tardos ni perezosos atribuyeron el triunfo cementero a la salida del grupo del septuagenario y conocido Billy Álvarez; “Ya ven que el maldito de Billy si vendía las finales, ya sin él se pudo ganar…” Fuertes declaraciones de los conocedores del deporte de las patadas, pero no hablan sin razón, ya que al igual que la política mexicana, el llamado deporte nacional también da tela donde cortar respecto a los amañes, patadas en espinillas, caballazos y triquiñuelas, la mafia arrasa con todo, pa acabar pronto, es de sobra conocida la forma de hacer las cosas, sobretodo en la feria de piernas…

No en balde en agosto del año pasado los titulares al respecto del ahora prófugo Billy Álvarez señalaban que Guillermo Álvarez sería buscado en 195 países, recordemos que la Interpol emitió una ficha roja para buscar a presidente del Cruz Azul y Director General de la Cooperativa, después de que el Dr. Iván Aarón Zeferín Rodríguez, juez de distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de México, con residencia en el Altiplano, Almoloya de Juárez , emitiera la orden de aprehensión contra el exdirectivo del Cruz Azul; el 30 de julio de 2020, día en que se emitió una orden de aprehensión y que será recordado felizmente por muchos cooperativistas, los delitos por presunto lavado de dinero y participación en operaciones con dinero de procedencia ilícita, creación de empresas fantasma y más, utilizando sus cargo en la institución cementera que representaba suman una larga lista.

¿Dónde disfrutaría el triunfo de su otrora equipo el llamado rey del cemento?

En pasada reunión el tema Billy Álvarez, fue tocado al interior de la empresa y sometido a votos para exclusión de la Cooperativa Cruz Azul, apenas en abril pasado, después de arduas investigaciones y encontrar serias anomalías… aparentemente el ex directivo celeste habría desviado más de 40 mil millones de pesos durante su gestión al frente de la cooperativa, aunque para consuelo de algunos, referente al equipo deportivo de Cruz Azul, se calculaba que “solo” fueron desviados entre 6 y 7 mil millones de pesos… SIC.

Por eso, lo que sucede hoy, la felicidad lograda con este buscado triunfo, viene a ser un cambio de era en la Noria, una etapa diferente se avecina, que sea un buen augurio también para el balompié, esa válvula de escape tan necesaria para muchos mexicanos merece ser limpiada a fondo, por el bien del deporte.

Me congratulo con muchos amigos “cruzazulistas” que no duermen y entre lágrimas, gritos, risas e incredulidad, celebran gustosos un merecido triunfo…

¡Felicidades campeón, Cruz Azul!