¿Re-estructuración en la CNDH?

De acuerdo al comunicado de prensa: CNDH 229-2021, la institución está haciendo un cambio enorme puertas adentro ; ya en alguna columna habíamos comentado el hecho irrisorio que al interior del organismo los derechos humanos de sus trabajadores eran poco importantes, desde las horas laborables como el nepotismo, el amiguismo y ese tipo de actitudes tan presentes y recurrentes en la burocracia institucional mexicana.

Según Rosario Piedra Ibarra ; la CNDH ha sido de las primeras en eliminar el outsourcing para beneficio de sus trabajadores…

El llamado outsoursing , heredado del gobierno panista de Felipe Calderón, creado por sus allegados, entre ellos el hoy prófugo Víctor Manuel Álvarez Puga , mejor conocido como esposo de Inés Gómez Mont , prófuga también, encontraron en el ámbito burocrático una mina de oro para exprimir al erario, empresas creadas ex profeso para recibir dinero directamente y dar una bicoca sin prestaciones a los trabajadores…

En días pasados la CNDH que preside Rosario Piedra Ibarra comparte información importante y relevante para quienes laboran arduamente por la justicia y los derechos humanos; acercarse verdaderamente al lema:

¡Cambiando, defendemos al pueblo!

En pocas palabras, la titular en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ( CNDH ) comenta sobre la transformación y plena búsqueda para cumplir mejor su misión constitucional, esto implica un rediseño institucional como nunca antes, buscando la optimización de los recursos públicos mediante la revisión de toda la plantilla, incluido el servicio civil de carrera, de manera que se garanticen los perfiles, preparación académica, antecedentes de idoneidad y conducta ética; con la única finalidad de enfocar todos los esfuerzos, recursos humanos y materiales en favor de las víctimas y sus familiares.

Ante la pregunta sobre casos concretos, la maestra Rosario aclara…

“Desde el inicio de la actual administración estamos revisando nuestra actuación, y la de nuestro personal; se está corrigiendo todo lo que se tiene que corregir y una muestra es reabriendo quejas que estaban archivadas, que se ignoraron, dejando en el desamparo a quienes las interpusieron; se están revisando recursos y casos, como la Recomendación 15VG/2018 ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL “CASO IGUALA”.

Sí, el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa …

“La CNDH se comprometió con las víctimas y con los familiares de los normalistas a contribuir en la búsqueda de la verdad, a lograr que los derechos de las víctimas sean reparados, a que los responsables sean sancionados y a exigir que se garantice la no repetición de hechos de esa naturaleza.

Como consecuencia de estos acontecimientos, desde el mismo 27 de septiembre de 2014, este Organismo Nacional inició de oficio un expediente de queja con objeto de investigar presuntas violaciones a derechos fundamentales que se habrían cometido. Asimismo, ejerció su facultad de atracción respecto a los expedientes iniciados por la entonces Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, hoy Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero.

El segundo caso referido es otro que también compartimos en esta columna, aquel que originó la Recomendación 45VG/2021; El caso de Ernestina Ascencio Rosario —presuntamente violada y asesinada por militares—:

El 27 de febrero de 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a través del monitoreo de medios de comunicación, tuvo conocimiento de hechos probablemente violatorios de derechos humanos cometidos en agravio de una víctima, suscitados en la comunidad de Tetlatzinga, Municipio de Soledad Atzompa, en la Sierra de Zongolica, Veracruz; consistentes en atentados a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad sexual en perjuicio de una persona adulta, atribuidos a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), motivo por el cual se inició de oficio el Expediente de Queja 2007/901/2/Q.

Pero vienen más.

Como parte de esta transformación, también se impulsa un profundo proceso de reestructuración, un rediseño institucional como nunca antes. Se ha eliminado el nepotismo y el outsourcing, así como los privilegios para los altos mandos en detrimento de los salarios de los operativos, profesionales y visitadores adjuntos; y todos los casos de denuncias por acoso, maltrato y abusos fueron sancionados o están siendo investigados.

También nos refiere que su administración heredó 42 juicios laborales que datan de 2014 y hasta 2019, se está realizando una revisión cuidadosa de los casos de despidos en anteriores administraciones que se encuentran en litigio, para asegurar que se trate de casos justificados y no de violaciones a los derechos humanos, para conciliarlos en el supremo interés de los quejosos.

Si hacemos un poco de historia, recordaremos que, desde el 2012 la Auditoría Superior de la Federación detectó que la CNDH incumplía con los perfiles de su personal y señaló deficiencias en los procesos de calificación e investigación de quejas y emisión de recomendaciones, que ponían en riesgo el cumplimiento de su misión constitucional. Esto lo reiteró en 2015 y en 2019. Y lo mismo advirtió en 2016, la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), al evaluar el trabajo de la Comisión y formular varias recomendaciones para modificar sus procedimientos de trabajo y asegurar sus resultados, mediante cambios internos que hasta 2019 no se habían llevado a cabo.

¿Falsifican recomendaciones de la CNDH?

Pero hay otro tema bastante importante, vayamos al COMUNICADO DE PRENSA

DGC/090/2021 fechado 07 de abril de 2021.

Donde la a presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, instruyó a la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos para llevar a cabo la investigación sobre la falsificación de una recomendación supuestamente dirigida a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), enviada además, desde un falso correo de la Presidencia de la CNDH.

El 5 de abril de 2021, la C. Adriana Leyva Valdez, Directora de Atención Ciudadana de la CONAVI, solicitó el apoyo de este Organismo Nacional para verificar la autenticidad de un documento intitulado “RECOMENDACIÓN-EXTRAORDINA (SIC) URGENTE 03/2021 REALIZADA POR LA PRESIDENTA DE LA CNDH MTRA. ROSARIO PIEDRA IBARRA”, el caso en particular era “SOBRE EL CASO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS Y AL ACCESO DE UNA VIVIENDA DIGNA DEL C. GILBERTO SÁNCHEZ ESCOBAR, GILBERTO SÁNCHEZ RAMOS, ESTHER SANCHEZ RAMOS (SIC), TEOFILA LOPEZ MATUS (SIC), DAMNIFICADOS POR EL SISMO DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR PARTE DE FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA Y DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL (SIC)”, fechada el 03 de abril de 2021, en la Ciudad de México.

La tarea es enorme, sobre todo dar credibilidad a un organismo que se caracterizó por ser tapadera y crear lagunas enormes entre víctimas y victimarios, pero bueno, la esperanza muere al último.