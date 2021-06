El viacrucis de la media superior en Edomex y CDMX

Hay que luchar desesperadamente, la nueva modalidad en terrenos educativos nos está cobrando una factura tremenda, generaciones completas de alumnos son parte de un experimento mundial en torno a la forma de enseñar y aprender…

Este sábado y domingo pasado, comenzaron los exámenes COMIPEMS —Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior—, en la Ciudad de México y el Estado de México; el próximo sábado y domingo continúan. Para quienes no tienen pálida idea sobre el tema les comento, al haber gran demanda de lugares para los alumnos recién egresados de la escuela secundaria, se hace un examen de selección y conocimientos, con la finalidad de elegir el plantel adecuado a los intereses del alumno buscando enfocar su pasos a la carrera y universidad deseada, o al terreno de profesional técnico.

Elegir opciones educativas es otro boleto

Buscar lo que en teoría se acerca a lo que tu hijo desea:

√ Colegio de Bachilleres (COLBACH)

√ Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH UNAM)

√ Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP)

√ Dirección General del Bachillerato (DGB)

√ Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria

√ Ciencias del Mar (UEMSTAyCM), telebachillerato para zonas marginadas y largo etcétera, es un viacrucis.

En la búsqueda de escuelas de preparatorias públicas calificadas en el Estado de México, dio como resultado mil 991 instituciones siendo sólo 39 con excelencia. Para que se den una idea.

Ya al esperar los resultados obtenidos del examen, no es más esperanzador… Sólo 3 de cada 10 alumnos se quedan en su primera opción, esto se debe a que dependiendo del resultado de tu examen serás aceptado o no en la institución asignada de acuerdo al puntaje obtenido y a la calificación final de su educación secundaria.

Un problema mayúsculo se presenta cuando resultas: Con Derecho a otra Opción (CDO) Estos significa que no calificaste para ninguna de las opciones que pretendías y ahí viene un nuevo peregrinaje, obviamente las desventajas son varias entre ellas la distancia entre tu casa y el plantel, ya aquí no importa tanto si era lo que deseabas, los padres a estas alturas desesperado s solo claman un lugar disponible.

No es tarea fácil semejante labor y si no estás un poco empapado de temas tecnológicos, como padre, te quedas como los chinitos, “nomás milando”, desde hace meses se tuvo que hace una pre inscripción, la cual implicaba una engorrosa búsqueda y selección, aunado a una serie de requisitos, complicados para quienes no son muy duchos en la materia, después de la travesía y lograr la preinscripción, después ir a la inscripción del famoso examen; arrojó el día lugar y hora para realizarlo, el cual consta de 128 preguntas a responder en máximo 3 horas, quienes ya lo presentaron dicen que está relativamente fácil a comparación de los anteriores, ¿Sera una forma de ayudar ante la deficiencia educativa que hemos visto el último ciclo escolar? Quizá, pero de ser esto cierto, flaco favor les están haciendo al sistema escolar.

Hablar sobre el tema educativo en nuestro país siempre ha sido tema harto importante, pero en los dos últimos ciclos escolares debió ser imprescindible, estar al tanto de los alumnos que “abandonarán” el nido de la educación básica y emigrarán a nivel medio superior nos mantiene al borde del colapso, no ha sido el mejor ciclo escolar, independientemente de los resultados y estadísticas que arrojan desde la SEP, Secretaría de Educación Pública, por sus siglas.

Los padres que hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para costear una escuela privada —no por lujo— con la finalidad de que nuestro hijo tenga una mejor preparación y llegue con mejores armas a la media superior, nos percatamos angustiosamente que ni ese esfuerzo valió la pena al grado que esperábamos, las clases virtuales, —a diferencia de y con respeto de su opinión— jamás podrán superar las presenciales, vitales en esta etapa de la adolescencia, la escuela como formadora de individuos y cohesionadora que llevará al párvulo a la socialización tan importante para su desarrollo pleno.

Últimamente estamos sumergidos en las redes sociales, al grado que estas se han convertido en una clase de barómetro para medir la madurez de la conducta humana y también las capacidades intelectuales e incluso cognitivas, claro, todo lo anterior incluye vocabulario y lenguaje...— inclusivo o exclusivo que ahora pretenden imponer— Las principales redes sociales utilizadas 24 X 24 por los adolescentes a quienes nos referimos en esta columna, nos dan una clara idea en qué nivel de interacción están nuestros chicos, claro, si es que le permiten “echar un vistazo”, la gran mayoría tiene una o varias cuentas alternas.

La contienda por los ideales siempre es estimulante y la esperanza de un futuro mejor para los nuestros florece a pesar de todo…

La historia universal ha recogido corrientes de pensamientos ideológicos, filosóficos, políticos y sociales; transmitirlos a los jóvenes en pleno desarrollo que tienen miras en estudios superiores es una tarea poco sencilla pero no imposible, en gran medida también nos ha tocado a los padres demostrar la parte de responsabilidad que tenemos con el aprendizaje de nuestros vástagos, de nada sirve echar solo culpas en saco roto si al final los beneficiados o perjudicados serán en casa…

A punto de cerrar el ciclo escolar, juntamos las manos e imploramos un buen resultado… ¡No hay de otra!