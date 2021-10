Dimensión social de las empresas

Ayer escuché con mucha atención lo que dijo el presidente de México. Le hicieron preguntas, en su conferencia de prensa matutina, sobre el paquete fiscal. Y AMLO fue enfático, como siempre, con su peculiar forma de ver las cosas:

Una reportera le insistió al presidente: “¿Eso no limitaría la labor que pueden hacer algunas organizaciones de la sociedad civil? Sería como ahorcarlas de alguna manera”. Pero AMLO fue contundente:

“No, no, no. Es que no hace falta y, además, el que quiere ayudar y tiene dinero, pues ¿cómo va a ayudar no pagando impuestos?, sí deberían de contribuir un poco más. Porque claro que es importante la filantropía, pero es a partir de que yo tengo mis ganancias y de mis ganancias voy a aportar. Yo les garantizo que nadie se roba el dinero de los impuestos, que ya no es lo mismo, que ya no hay ladrones en el gobierno”.

AMLO