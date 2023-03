Muchos no han entendido un sencillo “reclamo” de las mujeres, en este día no quieren ser “felicitadas” pues además desde su inicio, esta conmemoración tiene un origen trágico, el Día de la Mujer fue declarado por la Organización de las Naciones Unidas, en 1975. La ONU eligió el 8 de marzo para conmemorar la primera manifestación femenina que fue celebrada ese mismo día, pero en el año de 1857. Esta concentración del siglo XIX la protagonizaron las trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York, quienes pedían la reducción de la jornada aboral lpues trabajaban más de 12 horas diarias. Esta movilización recibió una gran represión por parte de la policía, pero también sirvió de precedente para la actual lucha femenina.

Otra manifestación que se celebró también un #8M fue la que tuvo lugar en 1908 también en Estados Unidos. Más de 40.000 costureras se declararon en huelga para reivindicar la igualdad de derechos. El suceso trágico de ese día lo marcó el incendio que se originó en una de las fábricas que estaban en inactividad, Cotton Textil Factory de Washington Square. Los dueños, como respuesta a la negativa a trabajar de las mujeres, las dejaron encerradas en el interior de la fábrica, lo que no les permitió escapar cuando se inició el fuego, motivo por el cual murieron 120 operarias.

Muchos hombres también nos solidarizamos con las mujeres, entendiendo que es una lucha de todos, que todos tenemos que luchar por esa igualdad, por esa equidad, porque todos tengamos las mismas oportunidades, pero la lucha no debe ser de un solo día, todos los días debieran ser los días de la mujer, al menos hasta que no existan feminicidios, hasta que no se discrimine, hasta que todos tengamos las mimas oportunidades, hasta entonces ¡TODOS DEBEN SER LOS DÍAS DE LA MUJER!

Así que hoy, no las felicito, hoy las acompaño, hoy lucho hombro a hombro con ustedes, a todas ustedes mi respeto, apoyo, admiración y solidaridad.

Yo los invito a que: “CONSTRUYAMOS JUNTOS EL MÉXICO QUE TODOS QUEREMOS”

Porque yo AMO A MÉXICO

Rafael Balcázar Narro en Twitter: @Rafa_Narro