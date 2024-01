“- En otras palabras, ¿estás diciendo que me marche? - En otras palabras no. ¡Exactamente con esas palabras!” PELÍCULA ‘LA EXTRAÑA PAREJA”

El nuevo plagio del Bienestar es un escándalo o debería serlo. Ante la evidencia, Ernestina —como otros tantos de la 4t— se aferra a negarlo sin presentar una sola prueba que sostenga sus dichos. Ante la evidencia presentada por Guillermo Sheridan (muestra que no se trató de citar de manera incorrecta, sino de copiar páginas enteras de otros autores), Ernestina amenazó al académico de ir a los tribunales.

Conociendo el palmarés de la fiscal, esta es capaz de inventar un delito y aprehender a Sheridan por develar la verdad. No exagero. Ernestina ayudó a que Alejandra Cuevas Morán estuviera en la cárcel luego de inventarle un delito que no existe en ningún código procesal.

Mas este es solo el principio de lo que esconde la fiscal de la Ciudad de México. De terror es la detención ilegal de Armando Tonatiuh, secretario general del PRI en la Ciudad de México, que ella ha mandado realizar. En su informe, la autoridad señala: “La Fiscalía CDMX informa que Armando Tonatiuh ‘N’ fue presentado por agentes de PDI_FGJCDMX para rendir declaración ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Trata de Personas. Es necesario precisar que se trata de una orden de presentación no de aprehensión, por lo que la persona no se encuentra detenida. Armando Tonatiuh ‘N’ había sido citado a declarar previamente y fue debidamente notificado en los domicilios que obran en la indagatoria pero no se presentó por lo que en apego a la facultad con que cuenta el MP se emitió dicha orden de presentación”.

Omiten decir que con una orden de presentación NO se puede esposar al citado. Lo que la Fiscalía ha hecho se considera privación de libertad; un acto violatorio de las libertades individuales. En otras palabras, a días de su posible ratificación, Godoy amedrenta a la oposición y comete abuso de autoridad (esto último tipificado como delito). La CNDH, para variar, hace mutis cual Piedra…

Así, más allá de que su tesis de licenciatura sea producto del plagio, es sumamente grave que la funcionaria busque ser ratificada teniendo en su haber tantos episodios de ilegalidad. Privación ilegal de la libertad, fabricación de delitos no tipificados en el Código Penal, espionaje, plagio.

La honestidad no existe en la Cuarta Transformación.

¿Qué esperan los legisladores de oposición para botarla? ¿Que los metan en prisión para entonces la 4t contar con quórum y ratificarla? ¿Más muestras de que la señora utiliza la égida del poder, no para optimizar la justicia, sino para operar venganzas? ¿Qué más esperan para decirle ‘no’ que saber que para López Obrador, Ernestina es “íntegra, honesta, incorruptible” (25 de octubre de 2023); que para Claudia Sheinbaum se trata de “la mejor fiscal del país, honesta, de principios, de convicciones”?

Y viendo su actuar (estos 5 años), a ese par más le valdría pensar de nuevo lo que ha hecho Ernestina; defender a un personaje de esa calaña se sumará a los elementos para someterlos a juicio político en un futuro.

Una fiscal que mantuvo encarcelada 528 días a una persona inocente, que exculpó a Yasmín Esquivel (sin tener autoridad para ello), que no realizó ni siquiera la averiguación previa sobre la directora del Metro cuando ocurrió la tragedia de la Línea 12, que llevó tan mal la averiguación del intento de asesinato de Ciro Gómez Leyva, no debe ser ratificada.

Ernestina no busca la justicia, tampoco que la Ciudad de México cuente con una Fiscalía que conforme sólidas carpetas de investigación que ayuden a los jueces a condenar delincuentes. No, lo que ella busca es permanecer en el poder, para no tener que presentarse ante la justicia.

Giros de la Perinola

• Con la demostración del plagio de su tesis de licenciatura, Ernestina se une al nada honesto grupo de los “plagiarios del Bienestar”.

• En la sesión de la Comisión Política permanente del CEN del PRI se votó por unanimidad un acuerdo donde se respalda a los diputados locales de la CDMX, pidiéndoles votar en contra de la ratificación de Ernestina.

• La impunidad en la CdMx en el 2022 (México Evalúa) fue del 99.1%, el cuarto lugar a nivel nacional. Esto es, la justicia para las víctimas no existe. Esto se debe en gran parte a la Fiscalía de la CDMX.