Si no ha visto el video de “inicio de campaña” lo invito a que lo vea para poder conversar en el mismo contexto.

Lilly Téllez sacó hace unos días un video donde parece que está dejando en claro la intención de ser puesta entre los candidatos a contender por las elecciones presidenciales. Los argumentos que utiliza me parecen débiles y solo buscando exaltar a las masas.

Es fácil buscar como encender a un público que ya está encendido y encontrar audiencia para lo que dice aunque no haga sentido. A mí me pareció un mal video que convencerá a pocos y esos pocos son los que aplauden todo lo que tenga un sello anti AMLO.

Téllez comienza su video diciendo: “Quiero ser presidenta y presidente” (‘WTF’, dirían los gringos). Dice que quiere ser presidente para quitarle el poder a los que nunca lo han sabido manejar y quiere ser presidenta para manejar el país como una mujer lo haría.

Entiendo el punto que como presidente se enfrentaría a los machistas y misóginos y como presidenta administraría al país como familia. Lo que se me hace más raro y me da un poco de miedo es como cuando habla como “presidente” usa un tono agresivo y cuando habla como “presidenta” usa un tono mas suave. Yo creo que no estamos en el concurso de oratoria de la primaria pero el comercial esta diseñado de esa manera.

Después dice que ella conoce a Morena por dentro pues ella fue candidata a senadora elegida por Morena. Que conoce sus puntos débiles y lo que se tiene que mejorar. Nada como un “insider” ¿pero qué tanto juega como alguien que conoce el sistema y qué tanto juega como alguien que traicionó al partido que la llevó al Senado? Además, si sabe lo que se tiene que mejorar ¿por qué no lo ha mejorado? ¿No es ese su deber como servidora pública?

Sería interesante que las personas que analizan posturas, palabras y lenguaje corporal de las personas le dieran una analizada al video de Téllez. A mí no me gustó. Siento que en lugar de ser un mensaje de esperanza es un mensaje sobre destruir y reconstruir lo que se ha hecho los últimos años. ¿Será ese el mensaje que Téllez quiere transmitir?

No se puede separar a una persona en dos. Decir que quiere ser presidente y presidenta es un mensaje confuso y fragmentado. Creo que el que le vendió la idea que ese mensaje tendría impacto debería devolverle su dinero.

Lo que buscamos la mayoría de los mexicanos es claridad en los mensajes y bienestar para todos. Un mensaje tan ambiguo hace que me ponga a pensar que la sra. Téllez no es tan buena candidata como muchos piensan que es.

Revise el video y me cuenta. Siento que tiene un aire con la pelicula de “Fragmentado” por la cantidad de tonos de voz y actitudes, cortes y poses del mensaje. ¿Usted qué cree?