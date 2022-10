¿Todo por llegar a ser candidato de Morena? Lo que le está pasando a Marcelo Ebrard, esa frivolidad del político para crecer en encuestas no le viene bien a México, no le viene bien a Morena, pero sobre todo no le viene bien a Marcelo.

Primero tengo que decir que culpo al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de lo que le está pasando a Marcelo Ebrard. Me explico: Samuel cantó, bailó, no solo no le tuvo miedo al ridículo, sino abrazó al ridículo como su mejor amigo en la campaña que lo llevó a ser gobernador. Pero Samuel no tenía un pasado importante en la política, no había estado en el gobierno federal en los primeros niveles, tampoco había gobernado un estado antes y mucho menos había estado en la antesala de una presidencia; no como Marcelo Ebrard.

Marcelo, desde los 1989 (cuando Samuel era un bebé que no sabía caminar) ya era director general de departamento en el Distrito Federal. A principios de los 90s fue secretario General de Gobierno, después diputado, después subsecretario de exteriores. Un tipo serio, un político de los de antes.

Si pudiéramos enseñarle a ese Marcelo Ebrard de los noventas la cuenta de Tik Tok del actual canciller del gobierno de México estaría espantado: Canciones, burlas y chistes. ¿Cómo se le podría explicar a ese Marcelo lo que el nuevo y “samuelizado” Marcelo Ebrard está haciendo es lo correcto para ganar una nominación a la candidatura a la presidencia?

La gota que derramó el vaso es ahora el maquillaje del fin de semana donde sus asesores lo pintaron de calavera, de catrina. Hay que decirlo, un maquillaje profesional en toda la regla, con shakiras y pedrería incluída; lo que quiere decir que el canciller estuvo cerca de una hora pensando que esto era una buena idea.

¿Qué sigue? ya se pintó, ya hace comedia, ¿lo van a poner a cantar? no, eso ya lo hizo Monreal. Estoy seguro que el Marcelo Ebrard de los noventas estaría como mínimo sacado de onda, no daría crédito y creo tendría un poco de pena ajena. ¿De verdad se trata de ganar por ganar? ¿aunque pierdas todo lo que representas en el proceso?

Marcelo Ebrard dice que sí a todo, no se guarda nada, está dispuesto a todo. El presidente López Obrador siempre ha criticado el “llegar a consta de lo que sea”.